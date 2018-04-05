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MALİYE BAKANI DENKTAŞ, BAZI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

MALİYE BAKANI DENKTAŞ, BAZI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

05 Nisan 2018 Perşembe 16:12
MALİYE BAKANI DENKTAŞ, BAZI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE BİRARAYA GELDİ
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MALİYE BAKANI DENKTAŞ, BAZI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün bakanlıkta bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini kabul ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Denktaş, Niyazi Engin başkanlığındaki Bellapais’i Koruma ve Kalkındırma Derneği, Hüseyin Gürlek başkanlığında Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği ile Mustafa Kemal Meraklı başkanlığında Mağara Meraklıları Derneği temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde dernek yöneticileri faaliyetleri hakkında bilgi sunarken, güncel konularda fikir alış verişinde bulunuldu.

Her üç derneğin de ortak hedefinde çevre duyarlılığı ve kültürel mirasın korunmasının yer aldığına dikkat çeken Maliye Bakanı Denktaş, çevrenin evrensel sorumluluk olduğunun altını çizdi, esas meselenin niyet olduğunu kaydetti.

“Tüm mesele temizlemek değil, temiz tutmak, korumak, sahip çıkmaktır” diyen Denktaş, bu konuda özellikle sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin büyük bir kısmını farkındalık bilincini yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıSerdar DenktaşHüseyin Gürlek
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