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Mali Şube Zanlıları Teminata Bağlandı

Narkotik ekiplerinin Girne’de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL parayla ilgili tutuklanan Bedriye Aksa, Esra Kara, Cenk Kara, Cengiz Kaptan, Neslihan Akdeniz ve Ali Aydoğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Mali Şube Zanlıları Teminata Bağlandı

Narkotik ekiplerinin Girne’de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL parayla ilgili tutuklanan Bedriye Aksa, Esra Kara, Cenk Kara, Cengiz Kaptan, Neslihan Akdeniz ve Ali Aydoğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

03 Nisan 2018 Salı 09:01
Mali Şube Zanlıları Teminata Bağlandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin Girne’de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL parayla ilgili tutuklanan Bedriye Aksa, Esra Kara, Cenk Kara, Cengiz Kaptan, Neslihan Akdeniz ve Ali Aydoğan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yasa dışı bahis olayında finans sağladıkları ve call center hizmeti verdikleri gerekçesiyle tutuklanan zanlılar bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlıların uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL ile bağlantılı olarak tutuklandıklarını söyledi. Polis çavuşu Yahya Suiçmez, iki ayrı iş yerinde gerçekleşen baskında çok sayıda bilgisayar ve 12 adet cep telefonu sim kartları ile emare alındığını kaydetti. Suiçmez, mahkeme emri ile zanlı Cenk Kara’nın evinde yapılan aramada ise 27 bin TL nakit para ele geçirdiklerini söyledi. Suiçmez, zanlı Neslihan Akdeniz’in tasarrufunda 8 bin 500 TL nakit para bulduklarını, bankadaki hesaplarında ise yüklü miktarda para transferleri olduğunu belirterek, bankalarla gerekli yazışmaların yapıldığını kaydetti. Polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlı Cengiz Kaptan’ın 90 günlük vize ile ülkede bulunduğunu ve başka bir iş yeri altında yasa dışı bahis oynattığını tespit ettiklerini kaydetti. Suiçmez, zanlının banka hesaplarında yüklü miktarda para tespit ettiklerini, yapılan sorgulamada zanlının internet üzerinde ‘COD’ sattığını itiraf ettiğini belirtti. Polis çavuşu, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Bedriye Aksa’nın evinde kapalı bir çelik kasa ele geçirdiklerini ifade ederek, yapılan ilk sorgulamada zanlı Aksa’nın şifreleri söylemediğini belirtti. Zanlının 6 ay önce baskın yapılan iki iş yeri ile bağlantısı olduğunu ve hala iletişim halinde olduklarını kaydeden Suiçmez, kasanın şifresini bugün (dün) kıracaklarını söyledi. Uyuşturucu baskınında ele geçirilen ve daha sonra yasa dışı bahis üzerinden kazanılan para olduğu ortaya çıkan 534 bin TL’nin sahibinin Atakan Ünal’a ait olduğunu ifade eden Suiçmez, Ünal’ın yurt dışında olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden Suçiçmez, teminata bağlanmalarını talep etti. Mahkeme, beş zanlının 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, her zanlı için bir kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Zanlı Aydoğan ise sadece bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

 

Anahtar Kelimeler:
Neslihan AkdenizAli AydoğanEsra Kara
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