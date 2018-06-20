“mal Bildirimleri Titizlikle İnceleniyor”

MECLİS BAŞKANLIĞI’NDAN MAL BEYANLARI KONUSUNDA AÇIKLAMA“ZARF DEĞİŞTİRME DİYE BİR USUL SÖZ KONUSU DEĞİL”Lefkoşa, 20 Haziran 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, milletvekillerinin mal beyanlarıyla ilgili çalışmaların titizlikle ve gizlilikle devam ettiğini, “zarf değiştirme” gibi bir usulün söz konusu olmadığını bildirdi.Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, konuyla ilgili basında yer alan iddialara dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:“Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası uyarınca başlatmış olduğu bildirimlerin incelenmesi ile ilgili çalışmalarına organize ettiği rutin toplantılar ile herhangi bir spekülasyon ve popülizmden uzak tam bir titizlik ve gizlilik içerisinde devam etmektedir.”Açıklamada, 25/2008 sayılı yasa kapsamında devam eden bu süreçte, “kesinlikle zarf değiştirme diye bir usulün söz konusu olmadığı” da vurgulandı.(DOĞ/GUR)