Mal Bildirimi Ve Yolsuzluklarla Mücadeleyle İlgili Tasarı Komitede

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ BUGÜNKÜ TOPLANTISINDA TASARIYI GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti.

Komite tasarıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında da sürdürecek.

Toplantıya davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

Toplantıya ayrıca, UBP Milletvekili Özdemir Berova da katıldı.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI