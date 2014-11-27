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Maktu Ücretlerin İadesi İçin Mahkemeye Başvurluyor

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun belediyelerden tahsil edemediği aydınlatma ücretlerini maktu ücretlere ekleyerek tüketiciden tahsil etmeye kalktığını iddia ederek, bu ücretlerin geri iadesi için mahkemeye başvuracapını bildirdi.

Maktu Ücretlerin İadesi İçin Mahkemeye Başvurluyor

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun belediyelerden tahsil edemediği aydınlatma ücretlerini maktu ücretlere ekleyerek tüketiciden tahsil etmeye kalktığını iddia ederek, bu ücretlerin geri iadesi için mahkemeye başvuracapını bildirdi.

27 Kasım 2014 Perşembe 13:16
Maktu Ücretlerin İadesi İçin Mahkemeye Başvurluyor
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 Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun belediyelerden tahsil edemediği aydınlatma ücretlerini maktu ücretlere ekleyerek tüketiciden tahsil etmeye kalktığını iddia ederek, bu ücretlerin geri iadesi için mahkemeye başvuracapını bildirdi.

Tüketiciler Derneği Başkanı ve Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Sözcüsü Hasan Yılmaz Işık, “belediyelerden tahsil edilemeyen 109 milyon TL’nin  maktu ücretlere 5,5 TL eklenerek ikinci bir ücretlendirme ile tüketiciden tahsil edilmesinin suç olduğunu” belirtti.

Işık, “yasa dışı” diye nitelendirdiği ücretlerin tüketicilere iadesi için Konfederasyon’un mahkemeye başvurmak üzere avukat görevlendirdiğini kaydetti.

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