Maksad\'ın I. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Mağusa Kültür Sanat Derneği\'nin (MAKSAD) I. Olağan Genel Kurul Toplantısı Mağusa Kültür Derneği lokalinde yapıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, açılış konuşması ve dernek hakkında kısa bilgi verilmesiyle başlayan genel kurulda, Mine Vaiz Çelikesmer\'in divan başkanlığında, faaliyet raporu, mali rapor ve denetim raporları okunarak aklandı.Genel kurulda daha sonra Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulu üyeleri oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.Dernek Yönetim Kurulu üyeliğine Engin Erçelik, Eda Can Doğanbay, Simge Baca Ozaner, Oğuz Ufuk Haksever, Mustafa Çakıcı, Cihan Tunceli, Elhamiye Narçın Özmusa, Doğgül Akgül ve Fırat Gürakansel seçildi.Ceza Kurulu\'na, Gülten İnan, Betül Akilhoca, Aynur Ağlamaz, Uygar Küçüksu, Fatoş Çakıcı; Denetleme Kurulu\'na ise Sertan Çakıcı, Yaren Göçer, Doğuş Yanal, Şerife Dilem Çakıcı ve Burcu Arıkel\'ın adaylıkları oy birliğiyle kabul edildi.

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