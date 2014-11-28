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Makine Mühendisleri Odası Yetkilileri Tak Müdürü Saygılı’yı Ziyaret Etti

Makine Mühendisleri Odası yetkilileri Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’yı ziyaret etti.

Makine Mühendisleri Odası Yetkilileri Tak Müdürü Saygılı’yı Ziyaret Etti

Makine Mühendisleri Odası yetkilileri Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’yı ziyaret etti.

28 Kasım 2014 Cuma 09:29
Makine Mühendisleri Odası Yetkilileri Tak Müdürü Saygılı’yı Ziyaret Etti
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 Makine Mühendisleri Odası yetkilileri Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’yı ziyaret etti.

Ziyarette ilk sözü alan Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası altında kamu yararına faaliyet gösteren bir meslek odası olduklarını kaydederek, faaliyet alanları hakkında bilgi verdi.

Taşçıoğlu, yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetlerini TAK aracılığıyla kamuoyuna duyurmayı hedeflediklerini belirtti.

SAYGILI

TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ise ziyaretteki konuşmasında, Makine Mühendisleri Odası yetkililerine nezaket ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, “Sizlerden gelecek en doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırabilmek için çalışıyoruz” dedi.

Saygılı, “Gerek bütçe, gerekse personel yetersizliği açısından elbette ki sıkıntılarımız var ama buna rağmen özverili çalışanlarla kamuoyuna, Kıbrıs Türk halkına katkı koymaya çalışıyoruz” ifadesine yer verdi.

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