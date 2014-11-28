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Makine Mühendisleri Odası İzmir’de Düzenlenen ‘Solartr 2014 Konferansı’na Katıldı

Kıbrıs Türk Mimar, Mühendisler Odası Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir’de düzenlenen ‘Solartr 2014 Konferansı’na bir heyetle katıldı.

Makine Mühendisleri Odası İzmir’de Düzenlenen ‘Solartr 2014 Konferansı’na Katıldı

Kıbrıs Türk Mimar, Mühendisler Odası Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir’de düzenlenen ‘Solartr 2014 Konferansı’na bir heyetle katıldı.

28 Kasım 2014 Cuma 15:16
Makine Mühendisleri Odası İzmir’de Düzenlenen ‘Solartr 2014 Konferansı’na Katıldı
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 Kıbrıs Türk Mimar, Mühendisler Odası Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir’de düzenlenen ‘Solartr 2014 Konferansı’na bir heyetle katıldı.

MMO’dan yapılan açıklamaya göre, ABD’den Namibya’ya, farklı ülkelerden konuşmacıların katıldığı ve güneş enerjisinden faydalanmanın farklı yönleri ve kendi ülkelerindeki uygulamaların irdelendiği konferansta; PV panellerinin imalat ve performanslarından güneşle mekan ısıtma ve soğutmaya, inverterlerin seçim kriterlerinden PV sistemlerinin test ve akreditasyon uygulamaları tartışıldı.

Konferans süresinde Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enisitüsü, Türkiye Güneş Enerjisi Derneği (GÜNDER) ve TSE ile istişarelerde bulunan MMO heyetinden Enerji Komitesi Koordinatörü, UKÜ Enerji Sistemleri Müh. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu  konferans açılışında yaptığı sunumda; KKTC’deki yenilenebilir enerji uygulamaları hakkında  bilgi aktardı.

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Kıbrıs Türk MimarMühendisler Odası Birliği’ne (KTMMOB) Bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir’de Düzenlenen ‘Solartr 2014 Konferansı’na Bir Heyetle Katıldı.
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