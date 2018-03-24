MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI AHMET ULUBAY…

Makina Mühendisleri Odası’nın bugün KTMMOB Salonunda gerçekleştirilen 42. Olağan Genel Kurulu’nda, Oda Başkanlığına tek aday olan Ahmet Ulubay oy birliği ile seçildi.

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay’ın açıklamasına göre, Divan Başkanlığını İzzet Volkan’ın, divan sekreterliklerini ise Gün Okut ve Kemal Mümtazoğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da,Yönetim Kurulu’na, Serhat Mahan, Tamer Zaim, Yunus Terlik ve Meryem Baltacı asil üye, Nafi Cabacaba ile Yusuf Ertürk de yedek üye olarak seçildi.

Denetim Kurulu ise Mustafa Metbulut ile Memduh Aybar’dan oluştu.