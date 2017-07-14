Makina Mühendisleri Odası, Klimalar Konusunda Uyardı

Makina Mühendisleri Odası (MMO), artan sıcaklıklara bağlı olarak kullanımı artan klimaların, verimlilik ve sağlık açısından, 25-26 dereceye ayarlanması uyarısında bulundu.

Lefkoşa, 14 Temmuz 17 : Makina Mühendisleri Odası (MMO), artan sıcaklıklara bağlı olarak kullanımı artan klimaların, verimlilik ve sağlık açısından, 25-26 dereceye ayarlanması uyarısında bulundu.

MMO Başkanı Emir Taşcıoğlu’nun yaptığı açıklamada, sıcak ortamlardan soğuk ortamlara ani girişlerin soğuk çarpmalarına, hatta kısmi felçlere neden olabileceğinden sıcaktan bunalmış olunsa dahi, soğuk ortama girildiğinde hemen klimanın esintisinin önünde durulması gerektiğine işaret etti.

Açıklamda, klima kullanırken dikkat edilecek hususlar şöyle sıralandı:

“Ev ve ofislerimizdeki klimalar, soğutma moduna alınmadan önce detaylı bir servisten geçirilip, filtreler iyice temizlenmeli.

Ev ve ofislerdeki klimaların kumandalarındaki derece 25-26 ºC’ye ayarlanmalı. Bu sıcaklıktaki bir hava, hem klima verimliliği, hem de sağlık açısından idealdir.

Kumandayı 18 ºC’ye ayarlamak, klimanın ortam sıcaklığını çok uzun sürelerde ve zorlanarak bu sıcaklığa indirmeye çalışacağından enerji sarfiyatının artmasına neden olacak.

Arabaları klimaları çalıştırmadan önce arabanın pencerelerini açarak, bir süre açık tutmanın içerde oluşan sıcak havanın hızlıca tahliyesinin yanı sıra bu havanın solunması ve araç klimasına yük binmesini sağlayacaktır.

Araç klimalarında da termostat değerinin 22 ºC’nin altına ayarlanmalı. Araba klimaları çalıştırılmadan önce arabanın pencereleri açılarak, bir süre açık tutulmalı.

İçerde oluşan sıcak hava hızlıca tahliye edilirken, hem bu havanın solunmamasının, hem de araç klimasına yük binmemesi sağlanacak.

Sıcak ortamlardan soğuk ortamlara ani girişler soğuk çarpmalarına, hatta kısmi felçlere neden olabileceğinden sıcaktan bunalmış olunsa dahi, soğuk ortama girildiğinde hemen klimanın esintisinin önünde durulmamalı.

Klimaların kullanımından dolayı oluşan yoğuşma suları, binalarda herhangi bir nem problemine sebep olmayacak şekilde uzaklaştırılmalı. Bu yoğuşma suyu saf su olduğundan, ütülerde, çiçek sulamasında, akülerde ve araç radyatörleri gibi kapalı devre sistemlerde kullanılabilir”

(DOĞ/FEZ)