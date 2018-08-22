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Maki Fest, 24, 25 Ve 26 Ağustos’ta Bafra Plajı’nda Yapılıyor

GÖNÜLLÜ GENÇLERİN DÜZENLEDİĞİ FESTİVALDE YERLİ MÜZİSYEN VE ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANIYOR

Maki Fest, 24, 25 Ve 26 Ağustos’ta Bafra Plajı’nda Yapılıyor

GÖNÜLLÜ GENÇLERİN DÜZENLEDİĞİ FESTİVALDE YERLİ MÜZİSYEN VE ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANIYOR

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:50
Maki Fest, 24, 25 Ve 26 Ağustos’ta Bafra Plajı’nda Yapılıyor


GÖNÜLLÜ GENÇLERİN DÜZENLEDİĞİ FESTİVALDE YERLİ MÜZİSYEN VE ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANIYOR

Bir grup gönüllü gencin organize ettiği ve yerli müzisyen ve üreticilerin desteklenmesini amaçlayan MAKİ FEST’in ikincisi, 24, 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde Bafra Halk Plajı’nda yapılıyor.
Mehmetçik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediyenin de desteklediği etkinlik, Cuma günü saat 11.00’de başlayacak.
Müzik gruplarının performans sergileyeceği MAKİ FEST’te atölye çalışmaları yapılacak, üreticilerin yiyecek ve içecek stantları da yer alacak.
Öte yandan “Mayonuzu, güneş gözlüklerinizi ve pozitif enerjinizi de alıp gelmeyi unutmayın!” sloganıyla yapılan çağrıda, kâr amacı gütmeyen etkinliğe katılımın ücretsiz olduğu belirtildi.
MAKİ FEST’e katılanlar çadır da kiralayabilecek.
MAKİ FEST 2018 etkinlik detaylarına https://www.facebook.com/events/215658685954692/ adresinden ulaşılabileceği de kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 14:03
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