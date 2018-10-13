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Makenzi Plajında Bulunan Hurmalar Toplanarak Vatandaşlara Dağıtıldı

Makenzi Plajında Bulunan Hurmalar Toplanarak Vatandaşlara Dağıtıldı

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:06
Makenzi Plajında Bulunan Hurmalar Toplanarak Vatandaşlara Dağıtıldı

İskele Belediyesi Halk (Makenzi) Plajı'nda yürüyüş yolu boyunca bulunan hurma ağaçlarının meyvelerinin toplandığı ve bugün plaja gelen yerli ve yabancı turistlere, hazırlanan özel paketlerde ikram edildiği belirtildi.



İskele Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde İskele Belediyesi personeli tarafından toplanan hurmalar İskele Belediyesi’nin ikramıdır yazılı paketlerde dağıtıldı.

SADIKOĞLU: “PAYLAŞMAYI SEVEN TOPLUMUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun önerisi üzerine toplanan ve halka dağıtılan hurmaların, vatandaşı memnun ettiği ifade edilen yazılı açıklamada, Sadıkoğlu’nun Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Eğer paylaşmayı bilirseniz, ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir’ sözünü hatırlattığı belirtildi.


Kıbrıs Türk toplumunun paylaşmayı seven bir toplum olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, kendilerinin de Halk Plajı’nda bulunan hurma ağaçlarının meyvesini halkla paylaşmaktan keyif aldıklarını söyledi.



 

Son Güncelleme: 13.10.2018 16:20
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