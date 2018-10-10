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Makamer: “Sulak Alanlar Tüzüğü Değişene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz”

Makamer: “Sulak Alanlar Tüzüğü Değişene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz”

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:52
Makamer: “Sulak Alanlar Tüzüğü Değişene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz”

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Bakanlar Kurulu’ndan geçirilen Sulak Alanlar Tüzüğü, sulak alanların doğal ekolojik yapısı korunarak ve toplumsal çıkarlar göz ardı edilmeden yeniden düzenlenene kadar mücadelesine devam edeceğini duyurdu.

MAKAMER’den yapılan yazılı açıklamada, derneğin misyonunun merkezine kadın hakları alınmış olsa da toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayanan kadın sorunlarının diğer toplumsal ve çevre sorunlarından ayrı düşünülemeyeceği belirtildi ve dernek tüzüğüne çevre sorunlarıyla mücadelenin de alındığı kaydedildi.

Bugüne kadar yürütülen projelerle ilgili bilgi verilen açıklamada, Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi kurularak binlerce imza toplandığı anlatıldı.

Açıklamada, daha sonra Ayluga Doğal Yaşam Parkı Projesi hazırlandığı, bunun imzacı taraflarının DAÜ, Gazimağusa Belediyesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak belirlendiği; DAÜ koordinatörlüğünde hazırlanan protokole sadece bakanlığın imza koymayacağının belirtildiğini, kendilerininse bakanlığın da imza koymasında ısrar ettiği kaydedildi.

MAKAMER açıklamasında, geçtiğimiz günlerde bilgileri dışında taslak tüzüğün Bakanlar Kurulu’ndan geçtiği ve çalışma alanları olan Ayluga göletinin özel koruma alanının aşırı daraltılması ve bazı bölgelerde ortadan kaldırılmasının, yaptıkları bu çalışmalara gölge düşürdüğü ifade edildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın protokole imza koymamasıyla niyetinin farklı olduğunun ortaya çıktığı savunulan açıklamada, “MAKAMER olarak böyle bir niyetin hiçbir zaman tarafı ve paravanı olmayacağız” denildi.

Açıklamada, bu nedenle Mağusa Kenet ve Ekoloji Platformu’nda yer alma kararı verildiği belirtilerek “Güç birliği yaptığımız oluşumlardan kopmadan ve dağılmasına fırsat vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Tam da bu noktada Çevre Yasası’na rağmen Bakanlar Kurulu’ndan geçirilen Sulak Alanlar Tüzüğü’nün sulak alanların doğal ekolojik yapısının korunarak ve toplumsal çıkarlar göz ardı edilmeden yeniden düzenlenene kadar mücadelemizin devam edeceğini kamuoyuna duyururuz” ifadelerine de yer verildi.

Son Güncelleme: 10.10.2018 19:27
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