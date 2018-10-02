Mahmutpaşa Mahallesi İnisiyatifi’nden İşletmelere Eleştiri

Mahmutpaşa Mahallesi İnisiyatifi, son yıllarda Lefkoşa'nın Surlariçi'nin farklı farklı bölgelerinde açılan işletmelerin, izinli veya izinsiz gece geç saatlere kadar ses yükseltici kullanarak müzik yapabildiğini, tarihi dokuya bakılmadan bölge sakinleri, emekçiler, yaşlılar ve çocuklar dikkate alınmadan mahalle sakinlerinin evlerinde rahat bir gece geçirmesini engellediğini kaydetti.



İnisiyatif adına yazılı bir açıklama yapan Mine Balman, herkesin birebir karşılaştığı ekonomik problemlerin yanına çevre sorunları eklenince hem fiziksel hem de ruhsal anlamda sağlıklı bir günlük hayat geçirmenin zor olduğunu belirtti.



Köşklüçiftlik’te ve Mahmutpaşa Mahallesi’nde açılan mekanlardan mahalle sakinlerinin olumsuz etkilendiklerini belirten Balman, bu süreçte Köşklüçiftlik mahallesi sakinleriyle dayanışarak ortak mücadele sürdürdüklerini, sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.



KKTC’de pek çok bölgede ses kirliliğinin, çok kişiyi mağdur ettiğini ifade eden Balman, aylardır devam eden mücadelede, bar patronlarının çeşitli suçlamalarına ve ajitasyonlarına maruz kaldıklarını belirtti.



Balman, “Kendi evlerinin yanında böylesi bir durum oluşsa isyan etmekten geri kalmayacak olanlar, bar patronlarına destek vermekten geri durmamıştırlar. Aynı şekilde Çevre Bakanlığı, Polis, Başbakanlık, Şehir Planlama Dairesi ve Belediye yaşanan olumsuz deneyimleri göz önüne alarak çözüm bulma konusunda geri kalmıştır” dedi.



Balman, açıklamasında, ses kirliliği denetimlerinin yetersiz olduğunu, cezaların caydırıcı olmadığını ifade ederek, hak mücadelelerinin kolay yürütülmediğini bu sebeple bugün Başbakanlık önünde benzer nedenlerle bulunacak Girne İnisiyatifine dayanışma göstereceklerini kaydetti.





