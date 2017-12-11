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MAHKUMLARA YÖNELİK LİSE VE ORTAOKUL DIŞTAN BİTİRME SINAVLARI YAPILDI

MAHKUMLARA YÖNELİK LİSE VE ORTAOKUL DIŞTAN BİTİRME SINAVLARI YAPILDI

11 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
MAHKUMLARA YÖNELİK LİSE VE ORTAOKUL DIŞTAN BİTİRME SINAVLARI YAPILDI
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 Mahkumların rehabilitasyonu ve yeniden topluma kazandırılması projesi kapsamında lise ve ortaokulu dıştan bitirme sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde Merkezi Cezaevi’nde yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, öğrenimlerine devam etmek isteyen toplam 22 mahkum, eğitimci gardiyanlar Ali Gümüşay, Ahmet Durak ve Sercan Osmanoğlu tarafından verilen eğitimlerle sınavlara hazırlandı.

Mahkumların yeniden topluma kazandırılmasının hem mahkumlar, hem de aileleri bakımından güzel bir proje olduğunu vurgulayan Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, mahkumlara yönelik eğitim ve atölye çalışmalarının bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini belirtti.

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