Mahkemelerin 56 milyon 568 bin 700 TL’lik bütçesi oy birliğiyle onaylandı

Mahkemelerin 56 milyon 568 bin 700 TL’lik bütçesi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oy birliğiyle geçti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Mahkemeler bütçesi ele alındı.

Konuyla ilgili ilk sözü alan UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, mahkemelerin bütçesinde enerji giderlerinin sıfırlandığını ve bu yanlışlıklar düzeltilirse olumlu oy vereceklerini belirtti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise, mahkemelerin bağımsızlığının özenle korunması noktasında herkesin hemfikir olduğunu ifade ederek, mahkemelerin fiziki yetersizliklerinin her dönem dillendirildiğini ve gelinen son noktada mahkemelerin eksikliklerinin giderilmesi adına adımlar atıldığını umduğunu söyledi.

Mahkeme süreçlerinin uzun olması nedeniyle yaşanan sıkıntılara işaret eden Berova, Gönyeli-Güzelyurt arasında yapılmaya çalışılan üst geçitle ilgili alınan ara emrinin bir çileye dönüştüğünü ve mahkemenin bir türlü sonuçlanamadığını söyledi.

Lefke’nin 6. İlçe olmasının ve kaza mahkemesi oluşturulması olumlu bir adım olmasına rağmen mahkeme binasının tehlike arz eden noktaya geldiğini anımsatan Berova, mahkemenin Güzelyurt’a taşındığını anımsatarak çalışmaların ne durumda olduğunu sordu.

Berova, seçim ve halk oylaması yasası bağlamında yaşanan sorunlara da değinerek bu konuyla ilgili neler yapıldığını bilmek istedi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, önceki hükümette görevi nedeniyle bilgisi bulunduğunu, 39. Hükümet döneminde mahkemelerin tüm taleplerinin yerine getirildiğini söyleyerek, bu yılki bütçede kaldırılan kalemlerle ilgili bilgi istedi.

Amcaoğlu, arzu edilenin yargının bağımsız ve çağdaş şartlara sahip olmasını herkesin istediğini dile getirerek, İskele, Lefke mahkeme binaları hakkında bilgi istedi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, mahkemelerdeki güvenlikle ilgili zafiyetleri her zaman dile getirdiğini, ancak saldırganlık noktasında insanların her geçen gün daha agresif hale geldiğini belirtti.

Mahkemelerde yaşanan sıkıntıların devam edeceğinin hazırlanan bütçeden görülebildiğini belirten Gündüz, çocuk mahkemelerinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise, Gönyeli’de yapılan üst geçitle ilgili yaşanan sorunları dile getirerek, dokunulmazlığı olan kişileri suçlu ilan ederek dokunulmazlıklarının kaldırılmasını eleştirdi. Taçoy, mahkeme suçlu olduğuna karar vermeden insanları suçlu ilan etmenin yanlış olduğunu kaydetti.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına itirazları olmadığını ama eğer bir suç varsa bunun kararın mahkemede verilmesi gerektiğini söyleyen Taçoy, iddiaların nihai karar gibi gündem olmasını eleştirdi.

“Her yeni ilçe, yani daire, araç, mahkeme, malzeme ve masraf demektir” diye konuşan Taçoy, mahkemelere geçmiş yıllardan bugüne ne gibi iyileştirmeler yapıldığını sordu.

HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu, mahkemelerin, olaylarla ilgili polisle istişare içerisinde olup olmadığını sordu.

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe ise bütçelerin genelde maaşları ödemek üzere yapıldığını, mahkemelerde de sistem ve fiziki yetersizliklere bütçe ayrılamadığını söyledi.

GENÇ

HP İskele Milletvekilli Mesut Genç ise, iskelede hala dairelerin eksik olduğunu kaydederek, seçim ve halk oylaması yasasıyla ilgili eleştirilerde bulunarak her zaman bu yasanın yanlış olduğunu söylediklerini artık herkesin bunu gördüğünü belirtti.

Yasa da yazanlarla uygulamada ortaya çıkanların birbiriyle çeliştiğini kaydeden Genç, bu yasayla herhangi bir bağımsız adayın seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Lefke mahkemelerinin tadilatının bu kadar uzamasına sebep olan etkenler hakkında bilgi vererek, gelecek dönemde gerekenleri yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları, İskele’de davaların hızlı görüldüğünü düşündüğünü ancak alacak-verecek davalarında sürecin uzamasıyla ilgili çeşitli sıkıntılar yaşandığını belirtti.

HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, kamu binalarının tek yere taşınmasıyla ilgili proje olduğunu ancak bunun güvenliğinin sağlanmasının da ivedi olduğunu kaydetti. Toplumsal olaylarda ivedilik alınmasının önemine değindi.

ŞEFİK

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, mahkemelerin, “farklı üyelikleri nedeniyle diğer dairelerden farkı bir internet bağlantısı kullandığını” açıkladı.

Şefik, polisle görüşmelerin, “tebliğ, mazbata konularında gecikme olursa gerçekleştiğini”, kendilerinin dosya mahkemeye geldikten sonra konuya dahil olduğunu kaydetti.

Mahkemelerin yıllardır hiç değişmeyen sorunları olduğunu her zaman personel eksikliği yaşandığını belirten Şefik, tüm binalarda sıkışıklık olduğunu söyledi.

Şefik, yargının en güvenilir kurumlar arasında göründüğünü ve bunu yitirmenin ülke için kötü olacağını dile getirerek, ülkedeki insanların profilinde büyük değişiklik olduğunu ve adli konularda bugüne kadar yaşanmamış olmasına rağmen bundan sonra sorun yaşanmayacağı anlamına gelmediğini kaydetti.

Şefik, Yüksek Mahkeme için yeni bir bina öngörüldüğünü, ağır ceza için de var olan 2 heyetin çoğaltılması ve güvenlikli bir bina tartışması içerisinde olduklarını söyledi.

Şefik, Gönyeli’deki, üst geçitle ilgili mahkeme kararına uyulmadığının mahkemeye müracaat edilerek bildirilmesi gerektiğini, aksi durumda mahkemenin yapacak birşeyi olmadığını ifade etti.

Bu yılki bütçenin kendi taleplerinin altında olduğunu ve altyapı eksikliklerinin giderilmemesinin büyük sorunlara sebep olacağını kaydeden Şefik, yedekleme noktasında kısa süre sonra yaşayacakları sıkıntıları anlattı.

Şefik, alt davaların da bilgisayar üzerinden görülebilmesini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını, bunun süreci hızlandırıp dosyaların taşınmasına kolaylık sağlayacağını belirtti.

İcra davalarında yasal tadilatlar da gerektiğini ifade eden Şefik, baro konseyinin bu konuda çalışma yaptığıyla ilgili duyumlar aldıklarını dile getirdi.

Şefik, icra davalarıyla ilgili büyük bir ambar talepleri olduğunu, bazı malların açık arttırmayla satılmasını da yanlış bulduğunu söyledi.

“Mahkeme binalarıyla ilgili hatalar eksiklikler kamunun zafiyetinin açık göstergesidir” diyen Şefik, Lefke binasının güvenli olmaması nedeniyle taşınmak zorunda kalındığını gerekli tadilatın belirlenen tutarla nasıl yapılacağını anlamakta zorlandığını belirtti.

Lefke’deki dava sayısının az olduğunu 2 kişinin sürekli orda oturarak Lefkoşa’daki meslektaşlarıyla aynı maaşı almasının doğru olmadığını anlatan Şefik, ilçelere ayrı kaza mahkemelerinin açılmasını çok fonksiyonel bulmadığını söyledi.

Şefik, Çocuk Mahkemesi kurulmasına karşı çıkma durumları olamayacağını ancak kendilerinin şu an öngördüklerinin her mahkemeye bir psikolog olduğunu ama henüz onay alınmadığını anlattı.

Şefik, Adliye Kurulu seçimleri konusunda da değerlendirilmelerde bulunarak, kendisinin şu anki sistemi sorunsuz bulduğunu vurguladı.

Seçim ve Halk Oylaması’ndaki karma bir oy pusulasının 20 dakikada cetvele geçtiğini belirterek, bu nedenle de meclisin bu yasayı yeniden gözden geçirmesini öneren Şefik, kendilerinin optik okuyucu noktasında üniversitelerle görüşme yaptıklarını anlattı.

Şefik, “Yakın zamanda seçim görünmemesinin rehaveti içindeyiz ancak Aynı yasayla yeni bir seçim bizim için kabustur” dedi.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, serverler konusunda sadece mahkemelerin bir bütçesi olduğunu bakanlıkların bile böyle bir bütçesi olmadığını kaydetti. Çoli, araç teslimlerinin de ocak şubat aylarında yapılabileceğini kaydetti.

Komite başkan yardımcısı UBP Milletvekili Sunat Atun, bilişim sistemlerinin yeniden yapılandırılması projesinin 700 bin TL’ye çıkarılmasını önerdi.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Çöli’nin değerlendirmelerinin ardından önerinin ele alınması reddedildi.

Yapılan oylama sonucunda Mahkemeler Bütçesi komitede oy birliğiyle onaylandı.