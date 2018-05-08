Mahkemeden Akkurt'a Emir

AYDIN AKKURT VOLKAN ADI ALTINDA GAZETE ÇIKARAMAZ

HÜSEYİN MACİT YUSUF’UN SAHİBİ BULUNDUĞU,DİRENİŞ BASIN YAYIN LTD’E AİT VOLKAN GAZETESİ İLE İLGİLİ MAHKEME EMİR VERDİ:

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen davada Mahkeme Aydın Akkurt, Volkan Basın Yayın Ltd ve Mavi Basın Yayın Ltd’in davalı olarak VOLKAN adı altında herhangi bir gazete basmaktan ve/veya yayınlamaktan ve/veya dağıtımını yapmaktan ve/veya satışa sunmaktan men olunmalarına emir verdi.

Davacı yetkilisi Avukat Kıymet Deva Rehvancıoğlu namına Stj.Avukat Turan Rehvancıoğlu’nun hazır bulunduğu davada Volkan isimli gazetenin isim hakkı, yayınlama ve diğer tüm haklarının Direniş Basın Yayın Ltd.’e ait olduğu anlaşıldı.

Bilindiği üzere Aydın Akkurt,Direniş Basın Yayın Ltd’e ait olan Volkan gazetesinin ismini gasp ederek aynı isimde gazete çıkarmaktaydı.

2014 yılında sözkonusu şirketteki hisselerini devreden Akkurt,1 yıl çalıştığı gazete ile ilşkisi kesildikten sonra gazetenin kendisine ait olduğunu iddia ederek yayın yapmaya başlamıştı.

Direniş Basın yayın Ltd. Sahibi Hüseyin Macit Yusuf’un tüm uyarılarını dikkate almayan Akkurt,Hüseyin Macit Yusuf hakkında karalama kampanyası başlatmış ve hakarete varacak şekilde yayınlar yapmıştı.

Yusuf’un Akkurt’la ilgili internet üzerinden ve gaspettiği gazeteden yaptığı yayınlarla ilgili dava açtığı ayrıca aylarca Volkan ismini kullanarak maddi manevi kayıplara neden olması nedeniyle de tazminat davası açılması için Türkiye ve KKTC’de avukatları görevlendirdiği bildirildi.