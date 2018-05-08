Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99364
ALTIN
181.798
DOLAR
4.3021
STERLİN
5.8318
EURO
5.1116
10 yaşındaki kıza cinsel saldırı
10 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL SALDIRI
Mahkemeden Akkurt'a Emir
MAHKEMEDEN AKKURT'A EMİR
Demir hırsızı yakalandı
DEMİR HIRSIZI YAKALANDI
Araca sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı
İKİ KİŞİ YARALANDI
banner256
Flaş Haber
Mahkemeden Akkurt'a Emir
Kapat

Mahkemeden Akkurt'a Emir

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen davada Mahkeme Aydın Akkurt, Volkan Basın Yayın Ltd ve Mavi Basın Yayın Ltd’in davalı olarak VOLKAN adı altında herhangi bir gazete basmaktan ve/veya yayınlamaktan ve/veya dağıtımını yapmaktan ve/veya satışa sunmaktan men olunmalarına emir verdi.

Mahkemeden Akkurt'a Emir

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen davada Mahkeme Aydın Akkurt, Volkan Basın Yayın Ltd ve Mavi Basın Yayın Ltd’in davalı olarak VOLKAN adı altında herhangi bir gazete basmaktan ve/veya yayınlamaktan ve/veya dağıtımını yapmaktan ve/veya satışa sunmaktan men olunmalarına emir verdi.

08 Mayıs 2018 Salı 18:34
Mahkemeden Akkurt'a Emir

AYDIN AKKURT VOLKAN ADI ALTINDA GAZETE ÇIKARAMAZ

HÜSEYİN MACİT YUSUF’UN SAHİBİ BULUNDUĞU,DİRENİŞ BASIN YAYIN LTD’E AİT VOLKAN GAZETESİ İLE İLGİLİ MAHKEME EMİR VERDİ:

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen davada Mahkeme Aydın Akkurt, Volkan Basın Yayın Ltd ve Mavi Basın Yayın Ltd’in davalı olarak VOLKAN adı altında herhangi bir gazete basmaktan ve/veya yayınlamaktan ve/veya dağıtımını yapmaktan ve/veya satışa sunmaktan men olunmalarına emir verdi.

Davacı yetkilisi Avukat Kıymet Deva Rehvancıoğlu namına Stj.Avukat Turan Rehvancıoğlu’nun hazır bulunduğu davada Volkan isimli gazetenin isim hakkı, yayınlama ve diğer tüm haklarının Direniş Basın Yayın Ltd.’e ait olduğu anlaşıldı.

Bilindiği üzere Aydın Akkurt,Direniş Basın Yayın Ltd’e ait olan Volkan gazetesinin ismini gasp ederek aynı isimde gazete çıkarmaktaydı.

2014 yılında sözkonusu şirketteki hisselerini devreden Akkurt,1 yıl çalıştığı gazete ile ilşkisi kesildikten sonra gazetenin kendisine ait olduğunu iddia ederek yayın yapmaya başlamıştı.

Direniş Basın yayın Ltd. Sahibi Hüseyin Macit Yusuf’un tüm uyarılarını dikkate almayan Akkurt,Hüseyin Macit Yusuf hakkında karalama kampanyası başlatmış ve hakarete varacak şekilde yayınlar yapmıştı.

Yusuf’un Akkurt’la ilgili internet üzerinden ve gaspettiği gazeteden yaptığı yayınlarla ilgili dava açtığı ayrıca aylarca Volkan ismini kullanarak maddi manevi kayıplara neden olması nedeniyle de tazminat davası açılması için Türkiye ve KKTC’de avukatları görevlendirdiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
GazetesiVolkanVolkan Basın Yayın LtdAydın Akkurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç Tamamen Yandı
Araç Tamamen Yandı
Ülkeye Kanunsuz Giriş Suçundan Tutuklu Şahıs Hastaneden Firar Etti
Ülkeye Kanunsuz Giriş Suçundan Tutuklu Şahıs Hastaneden Firar Etti
Güzelyurt Çevre Yolu Ve Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu Hattında Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak...
Güzelyurt Çevre Yolu Ve Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu Hattında Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak...
Troya Efsanesi Daü’de Sahnelenecek
Troya Efsanesi Daü’de Sahnelenecek
Akıncı, Yedidalga’da İncelemelerde Bulundu...“dereleri Kapatır Akarların Önünü Tıkarsanız Bu Sıkıntılar Kaçınılmaz Olur”
Akıncı, Yedidalga’da İncelemelerde Bulundu...“dereleri Kapatır Akarların Önünü Tıkarsanız Bu Sıkıntılar Kaçınılmaz Olur”
Özyiğit, Temiz Enerji Konferansı’na Katılmak Üzere Ülkeye Gelen Profesörleri Kabul Etti
Özyiğit, Temiz Enerji Konferansı’na Katılmak Üzere Ülkeye Gelen Profesörleri Kabul Etti
Drift şampiyonası yeniliklerle başlıyor
Drift şampiyonası yeniliklerle başlıyor
Özersay, Avrupa Parlamentosu Yetkililerinin Katılımıyla Gerçekleştirilen Eylemi Değerlendirdi
Özersay, Avrupa Parlamentosu Yetkililerinin Katılımıyla Gerçekleştirilen Eylemi Değerlendirdi
Sancar, Akıncı’nın Guterres Çerçevesi İle İlgili Sunduğu Öneriyi Kınadı
Sancar, Akıncı’nın Guterres Çerçevesi İle İlgili Sunduğu Öneriyi Kınadı
Merkez Bankası 2018 Yılının I. Çeyrek Bültenini Yayımladı
Merkez Bankası 2018 Yılının I. Çeyrek Bültenini Yayımladı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim