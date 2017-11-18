MAHKEME SUÇLU BULDU!

Tasarrufunda 825 miligram uyuşturucu bulunan Ümit Kabukçu mahkeme tarafından suçlu bulundu

Gazimağusa’da, “Kalliland” diye anılan bölgede, 25 Ağustos 2016 tarihinde, Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu, tasarrufunda 825 miligram ağırlığında “Sentetik Cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunan Ümit Kabukçu, yargılandığı Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti tarafından, aleyhine getirilen davadan suçlu bulunarak mahkum edildi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti adına kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın, aleyhine getirilen ithamı kabul etmemesi üzerine davanın duruşmasına geçildiğini anımsattı.

Sağer, İddia Makamı tanıkları olan, operasyonda görevli polislerin, sanığı ikametgahının önünde tespit ettiğini ve üzerinde yapılan arama sonucunda, giymekte olduğu şortun sol cebinde uyuşturucu içeren sigara bulunduğunu kendilerine aktardığını dile getirdi.

Sanığın iddiaları farklıydı

Sanığın ise polislerin kendisini ikametgahın önünde gördüğü sırada kendisine üzerinde kanunsuz herhangi bir şey olup olmadığını sorduğunu ve üzerini aramadığını iddia ettiğini belirten Sağer, ikametgaha girdikten sonra sanığın, polislerin kendisini yere yatırıp kelepçelediğini, kaldırdıktan sonra da bir adet sigara göstererek izahat istediklerini, kendisinin de “Sigara sizin elinizde, siz cevap verin” şeklinde cevap verdiğini ileri sürdüğünü aktardı. Sağer, ayrıca sanığın olay günü polisin iddia ettiği gibi şort giymediğini, lacivert pantolon giydiğini de ileri sürdüğünü anımsattı.

Sanık hiçbir şekilde doğrulanmadı

Meseleyi titizlikle incelediklerinde, tanık polislerin şahadetlerinde hiçbir çelişki olmadığını ve sanık avukatı tarafından sıkı şekilde istintak edilmelerine rağmen sarsılmadıklarını gözlemlediklerini, sanığı destekleyebilecek tek şahadet olan müdafaa tanığının şahadeti ile sanık beyanları arasında da ciddi çelişkiler olduğu yönünde bulgu yaptıklarını dile getirdi.

Sanığa izahat yapılmadı iddiası…

Huzurlarındaki meselede polisin sanığa suç atma iddiası ile ilgili olarak, İddia Makamı tanıklarına soru sorulmadığını ve bu konuda mahkemeye izahat yapılmadığını belirten Sağer, savunmanın iddialarına itibar etmediklerini ifade etti.

İddia Makamı’nın, sanık aleyhine getirilen davasını makul şüpheden ari olarak ispat ettiğini belirten Sağer, sanığı aleyhine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı.

Benzeri 2 tane sabıkası var

Kararın açıklanmasının ardından söz alan İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanığın benzeri 2 tane sabıkasının bulunduğunu ve 2002 yılında 2 yıl, 2014 yılında ise 7 ay hapse mahkum edildiğini mahkemeye aktardı.

Avukat: Suçun vahametini idrak etti