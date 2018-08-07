Mahkeme, Karaoğlanoğlu’ndaki Bir Arazi İçin Bakanlar Kurulu Kararının “Yürütülmesinin Durdurulması” Yönünde Emir Verdi



Yüksek Mahkeme, Karaoğlanoğlu’nda 15 dönümlük denize yakın bir arazinin, özel bir şirkete kiralanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının, “yürütmesinin durdurulması” yönünde ara emir verdi.



Yüksek Mahkeme ayrıca davanın görüşülmesi için 13 Ağustos’u belirledi.



Yeşil Barış Hareketi ve Karaoğlanoğlu sakini Ali Bağlarbaşı avukatları Emre Efendi aracılığıyla, arazinin kiralanması için Mayıs 2013’te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali için bu sabah mahkemeye başvurmuştu.



Davacılar, Bakanlar Kurulu veya herhangi bir kurumun, otel inşaatı için kamu arazilerini kiralayamayacağı gerekçesiyle yola çıktı.



Avukat Emre Efendi TAK’a yaptığı açıklamada, ara emrinin alınmasıyla Bakanlar Kurulu’nun ya karara itiraz dosyalayıp, davanın görüşülmesine gideceğini, ya da itiraz etmeyip Bakanlar Kurulu kararının iptaline gideceğini ifade etti.



