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12 Mayıs 2017 Cuma 08:09

Mahkeme Emriyle Mezarı Açtılar!

Mahkeme Emriyle Mezarı Açtılar!
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Mahkeme emriyle mezarı açtılar!
Girne Karşıyaka’da ikamet eden ve şubat ayında hayatını kaybeden 78 yaşındaki Sabiha Erdel’in mezarı mahkeme emri ile açıldı.
Sabiha Erdel’in ailesi, ölümle ilgili gerçeklerin gün ışığına çıkmasını istiyor.

Sabiha Erdel’in ailesi, 14 Şubat günü hareketsiz halde buldukları Sabiha Erdel’i kalp krizi geçirdiğini düşünerek ambulansı aradıklarını ve olay yerine gelen ambulansta bulunan yetkililerin Sabiha Erdel’i bulunduğu yataktan ambulansa taşırken sedye kullanmayıp hastayı üzerini örttüğü yorgana sararak ambulansa koymak isterken taşıma esnasında birkaç kez yere düşürüldüğü için hayatını kaybettiğini öne sürüyorlar.
Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Mesut Mesutoğlu huzurunda görülen davada uzman doktorun verdiği rapor doğrultusunda 3 gün içerisinde gerekli tedbirler alınarak mezarın açılması kararı verilmişti.

Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilen Erdel’in mezarı uzman kişilerce Lapta Polis Karakolu amirleri ve Erdel ailesinin avukatı Seda Okgül huzurunda açılarak çıkarılan ceset otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Devlet Hastanesine götürüldü.
Erdel ailesinin avukatı Okgül olay günü taşıma sırasında birden fazla kez yere düşürülen Erdel’in ambulans yetkilileri tarafından ihmale maruz kaldığını ve taşıma sırasında Erdel’in yere düşürülme esnasında boynu kırılmış olabileceğini ancak otopsi esnasında boyun kısmında inceleme yapılmadığı için mahkemeye başvurduklarını belirtti.
İlk olarak ceset üzerinde tomografi çekilip ardından yeniden otopsi yapılacak ve 3 gün içerisinde bitirilmesi gereken işlemlerin ardından ceset tekrar toprağa verilecek. 
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Mahkeme Emriyle Mezarı Açtılar!
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