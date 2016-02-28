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Mahalle Ayağa Kalktı

Mahalle Ayağa Kalktı

28 Şubat 2016 Pazar 08:21
Mahalle Ayağa Kalktı
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Mahalle Ayağa Kalktı
Lefkoşa’da iki aracın çarpıştığı kazada, büyük şans eseri can kaybı ve ciddi bir yaralanma olmadı

Onur ULAĞ
Lefkoşa’da dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana gelen kaza, çevre sakinlerini korkuttu. Görkem Tümkan (E­19), KT 128 plakalı aracı ile tali yoldan dikkatsiz bir şekilde anayola çıkmak isterken, Tekin Yurdabak Caddesi istikametine doğru seyreden Bülent Akbalık ( E­45) yönetimindeki TEY 696 aracın sol ön kısmına şiddetli bir şekilde çarptı. İki aracın çarpışması sonucu çıkan gürültü çok sayıda bölge sakininin sokağa fırlamasına neden oldu. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçların sürücüleri Tümkan ve Akbalık, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından yaralı vaziyette ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililerden, hastanede gerekli tetkikleri yapılan ve ciddi bir yaralanması bulunmayan kazazedelerin taburcu edildikleri öğrenildi. Elde edilen bilgiye göre, KT 128 plakalı araçta 10.000 TL; TEY 696 plakalı araçta ise 5.000 TL tahmini hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Diyalog

 
Son Güncelleme: 28.02.2016 10:26
Anahtar Kelimeler:
Görkem TümkanKT 128Bülent AkbalıkTEY 696LefkoşaKaza
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