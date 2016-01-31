“mağusalılar Temiz Sulak Alanları Savunuyor” Projesi Salı Çanakkale Gölet’inde Açılıyor

Lefkoşa, 31 Ocak 16 : Mağusa Kültür Derneği (MKD) ve Yeşil Mağusa Derneği’nin (YEMAD) Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Mağusalılar Temiz Sulak Alanları Savunuyor” ortak projesi, Salı günü 11.00’de Çanakkale Gölet’inde açılıyor.

Proje Çanakkale ve Gülseren göllerini ele alacak ve Gazimağusa bölgesindeki gençlerin ve yerel halkın sulak alanların önemi ve çevre ile ilgili farkındalığının artmasını hedefleyecek.

Proje Müdürü Melis Eroğlu’nun verdiği bilgiye göre, proje çerçevesinde bilinçlendirme eğitimleri, göllere yapılacak temizlik ve gözlem gezileri ve çevre temalı küçük hibe programı yer alacak.

AB’nin Sivil Toplum Harekette V. Hibe Programı altında finanse edilen ve Kasım 2015’de başlayan Mağusa Kültür Derneği ve Yeşil Mağusa Derneği’nin ortak yürüttüğü “Mağusalılar Temiz Sulak Alanları Savunuyor” projesi, 2 Şubat Salı günü saat 11.00’de Çanakkale Gölet’inde, Dünya Sulak Alanlar günü çerçevesinde açılıyor. Proje, Gazimağusa Bölgesi’nin önemli ekolojik değerlerinden olan göllere dikkat çekmek, sahip çıkmak ve korunmasını sağlamak adına toplumda farkındalık ve yerel ile genel yönetimde değişiklik yaratmak üzere geliştirildi.

Proje kapsamında; Gazimağusa Bölgesi’ndeki ilkokul ve ortaokullarda bulunan yaklaşık 2 bin öğrenciye çevre bilincini aşılamak ve geliştirmek amaçlı eğitimler verilecek ve proje kapsamındaki Çanakkale ile Gülseren göllerinin temizliği için harekete geçilecek.

Bunun beraberinde söz konusu göllerdeki mevcut durum ve ilerlemeyi görebilmek adına uzman desteği alınacak ve bir ekolojik envanter çalışması yapılacak. Yapılacak bu envanter çalışması, ada çapındaki sulak alanları iyileştirme adına yapılması hedeflenen lobi çalışmalarına bir ön çalışma niteliği taşıyacak.

Bunun yanı sıra; çocukların, ailelerin ve sivil toplumun konu ile ilgili farkındalığını artırmak amacı ile bir küçük hibe programı açılarak yaklaşık 16 projeye hibe verilecek.

Melis Eroğlu, “Projemiz ile çevre ve özellikle Mağusa bölgesinin önemli ekolojik miraslarından olan sulak alanların önemi konusunda halkı bilinçlendirmek ve göllerin korunması ve geri kazanımıyla ilgili önemli bir adım atmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

2 Şubat Salı günü yapılacak olan açılış etkinliği, bölgede yapılacak ana aktivitelerimizden biri olan temizlik kampanyası ile başlayacak ve sonrasında AB Temsilcisi, Gazimağusa Belediye Başkanı ve Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı temsilcisinin yapacağı konuşmalar ile devam edecek.

Açılışta Gazimağusa bölgesi halkına göllerine sahip çıkmaları ve birer çevre gönüllüsü olmaları için çağrı yapılacak.

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