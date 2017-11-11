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11 Kasım 2017 Cumartesi 15:23

“MAĞUSALILAR TEMİZ SULAK ALANLARI SAVUNUYOR” PROJESİ’NİN KAPANIŞ ETKİNLİĞİ BUGÜN YAPILDI

Mağusa Kültür Derneği(MKD) ile Yeşil Mağusa Derneği(YEMAD)’nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Mağusalılar Temiz Sulak Alanları Savunuyor” Projesi’nin kapanış etkinliği bugün Mağusa Kültür Derneği’nde yapıldı.

'MAĞUSALILAR TEMİZ SULAK ALANLARI SAVUNUYOR” PROJESİ'NİN KAPANIŞ ETKİNLİĞİ BUGÜN YAPILDI
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“MAĞUSALILAR TEMİZ SULAK ALANLARI SAVUNUYOR” PROJESİ’NİN KAPANIŞ ETKİNLİĞİ BUGÜN YAPILDI

Mağusa Kültür Derneği(MKD) ile Yeşil Mağusa Derneği(YEMAD)’nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Mağusalılar Temiz Sulak Alanları Savunuyor” Projesi’nin kapanış etkinliği bugün Mağusa Kültür Derneği’nde yapıldı. Gazimağusa Belediyesi’nin de destek verdiği 2 yıldır başarı ile devam eden projenin doğa ve sanat temalı etkinlikle finali yapılarak bir kutlama gerçekleştirildi. Etkinliğe Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ve AB temsilcisi Charlotte Goyon katıldı.

Doğa ve sanat temalı kapanış etkinliğinde duvar boyama, ahşap sanatı, seramik sanatı ve geri dönüşüm sanatı gibi istasyonlar kuruldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada; Gazimağusa şehrimiz sulak alanlar açısından zengin olduğunu, Gazimağusa Belediyesi olarak sulak alanların korunması ile ilgili yapılan çalışmalara destek verdiklerini söyledi. Sulak alanların bilinçli olarak korunarak kullanılması gerektiğinin altını çizen Başkan Arter, Mağusa Kültür Derneği ve Yeşil Mağusa Derneğine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları; Projede emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’ e teşekkür etti. Mağusa Kültür derneği’nin büyük bir aile olduğunu, projede çalışan arkadaşlarının emeklerinin çok olduğunu, çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi.

AB temsilcisi Charlotte Goyon yaptığı konuşmada; Mağusa Kültür Derneği ile Yeşil Mağusa Derneği’nin işbirliğinde hayata geçen projenin kapanış etkinliğinde bulunduğundan dolayı mutlu olduğunu, sulak alanların ekolojik fonksiyonları olduğunu, göçmen kuşlara ve diğer canlılar için yuva olduğunu, ekonomik, bilimsel ve kültürel rasyonel değerleri bulunduğunu söyledi. Sulak alanların atık alanlar olarak göründüğünü Kıbrıs’ın kuzeyindeki sulak alanlarının korunması için hep birlikte harekete geçilmesi gerektiğinin vurgusunu yaptı. Yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı sivil toplum harekette V. Hibe programı altında finanse edilen Mağusalılar Temiz Sulak Alanları savunuyor projesi Kasım 2015’ten itibaren Mağusa Kültür Derneği ve Yeşil Mağusa Derneği işbirliği ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in destekleri ile başarıyla yürütüldü.

Projenin önemli kısmını oluşturan çalışmalardan bir tanesi Ayluğa/ Çanakkale ve Neapolis /Gülseren sulak alanlarında uzman araştırmacılar tarafından yürütülen gözlem ve envanter çalışması oldu.


 
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