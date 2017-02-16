'MAĞUSALI 144 KİLOMETRE SÜRATTEYDİ!'

Bilirkişi Murat Yükseloğlu: Motosikletli sürücü, önündeki aracı sağlarken, karşı şeride geçip bir araçla çarpışmaktan kurtulmak için hızlanıp, kavşağa 60 metre yaklaşıyor. 60 metreyi bir saniyede 144 kilometre süratle kat ediyor. 50 kilometre hız tahdidi olan caddede üç katı hızla gittiği görülüyor. Motosiklet sürücüsü 50 kilometre hızla gitseydi 13.8 metre gidecekti ancak 60 metreyi bir saniyede kat etti ve çarpışma gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü diğer araçlara, kazayı önlemeye fırsat bırakmadı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam eden Cuma Mağusalı’nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası davasında, Oya Göz yeminli şahadet vererek motosiklet sürücünü hiç görmediğini anlatırken, bilirkişi olarak mahkemeye bulgularını aktaran Murat Yükseloğlu, “Cuma Mağusalı, 144 kilometre süratteydi” iddiasında bulundu.

Murat Yükseloğlu, “Motosikletli sürücü, önündeki aracı sağlarken, karşı şeride geçip bir araçla çarpışmaktan kurtulmak için hızlanıp, kavşağa 60 metre yaklaşıyor. 60 metreyi bir saniyede 144 kilometre süratle kat ediyor. 50 kilometre hız tahdidi olan caddede üç katı hızla gittiği görülüyor. Motosiklet sürücüsü 50 kilometre hızla gitseydi 13.8 metre gidecekti ancak 60 metreyi bir saniyede kat etti ve çarpışma gerçekleşti" dedi.

Ömer Güran’ın başkanlığında Yargıç Gökan Asafoğulları ve Yargıç Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davayı İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Aliye Özçınar yürütürken, sanık Oya Göz’ün savunmasını ise Avukat Levent Celaleddin yapıyor.

Oya Göz: Motosikletli genci hiç görmedim

Oya Göz, yeminli şahadetinde kavşakta durup beklediğini belirterek, sağında, solunda, uzakta araba görüp, sağa dönüş yaptığını anlattı.

Göz,"Motosikleti aniden önümde gördüm, çarpıştık. Motor karşımda duruyordu. Çocuk yoktu. Herkes nereye koştuysa bende o yöne doğru koştum. Motosikleti hiç görmedim. Görseydim asla yola çıkmazdım. Araçların bana uzaklık mesafelerini söyleyemem ama yola çıkabileceğimi düşünüp çıktım. O caddeye sağa dönüş olmadığı kuralını ne gördüm, ne duydum, ne de o kurala uyanı gördüm. Yola yürüme hızında çıktım. Bana göre sağımda ve solumda kimse yoktu. Kedi, köpek bile yoktu" dedi.

Savcı Aliye Özçınar, "Sağa bakmış olsaydınız, motosikleti görürdünüz. Sağa baktıysanız da motosikleti bile bile bastınız demektir. Motosikletin önünü tıkayıp ona kurtarma şansı vermediniz" diyerek ihtiyatsız bir sürücü olduğunu, trafik kurallarına uymayarak Cuma Mağusalı’nın ölümüne neden olduğunu söylerken, Oya Göz, "Sağa baktım ve motosikleti hiç görmedim. Motosikleti çarpışma anımda gördüm. Yapabileceğim bir şey kalmamıştı. Frene bastım" dedi. Göz, emniyet kemerinin takılı olduğunu, sinyal verdiğini, telefonda konuşmadığını ve yolu kontrol ederek, yola çıktığını söyledi.

"Motosiklet 144 kilometre süratle gidiyordu"

Türkiye'den gelen Polis Akademisi Mezunu Murat Yükseloğlu, ‘bilirkişi’ sıfatıyla müdafaa tanığı olarak şahadet verdi.

Bilgi, belge, kaza mahalli görüntüleri ve fotoğrafları inceleyerek bilimsel mütalaa hazırladığını belirten Yükseloğlu, motosikletin aynı şeritte önünde giden aracı sağladığını ve karşı şeritten gelen salon araçla çarpışmamak için hızlanıp, 144.9 kilometre süratle 83 metreyi iki saniyede kat edip, kavşakta 17 saniye bekleyip caddeye çıkan Oya Göz'ün aracına çarpıştıktan sonra yine karşı şeritten gelen araçla çarpıştığı bulgusuna vardığını aktardı.

Murat Yükseloğlu, ayrıca yolda olduğu belirtilen refüj çizgisinin gözle görülür olmadığını, kavşaktan sağa dönüş yapılamayacağına dair trafik levhası olmadığını, sanığın kurallara uygun olarak kavşaktan çıkış yaptığını kaydetti.

Müteveffa Cuma Mağusalı'nın aşırı sürat nedeniyle kontrolünü kaybettiğini savunan Yükseloğlu, "Motosiklet sürücüsü bir saniyede 60 metreyi üç katı hızla kat ederken, yavaşlaması veya sanığın aracını geri çekmesi mümkün değildi" dedi.

Yükseloğlu, anayolda park yasağı olmasına rağmen birinci şeritlerde diğer araçların park etmesi ve bu konuda tedbir almayan görevlilerin de kusuru bulunduğunu dile getirdi.

Murat Yükseloğlu, kaza anı görüntüleriyle mahkemeye bulgularını aktardı.

Yükseloğlu, "Motosiklet, önündeki aracı sağlarken, karşı şeride geçip bir araçla çarpışmaktan kurtulmak için süratini artırıp, kavşağa 60 metre kala 144 kilometre sürate ulaşıp, 60 metreyi bir saniyede kat ediyor. 50 kilometre hız tahdidi olan caddede üç katı hızla gittiği görülüyor. Motosiklet sürücüsü 50 kilometre hızla gitseydi 13.8 metre gidecekti ancak 60 metreyi bir saniyede kat etti ve çarpışma gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü diğer araçlara, kazayı önlemeye fırsat bırakmadı" dedi.

Başkan Ömer Güran, davayı duruşmaya devam etmek üzere 17 Şubat’a erteledi.





Kaynak:Kıbrıs