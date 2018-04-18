Mağusa’da Pazar Günü Çocuk Şenliği Var

Yunus Emre Enstitüsü, Mağusa Belediyesi’yle işbirliği içinde Pazar günü Mağusa'da çocuk şenliği düzenliyor.



Enstitüden yapılan açıklamaya göre, şenlik 15.00-19.00 saatleri arasında Mağusa Maraş Gelişim Akademisi’nde yer alacak.

İkincisi düzenlenecek şenlikte Hacivat ile Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan, meddah orta oyunu, folklor ve kukla gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinlikler ve sinema gösterimleri yapılacak. Şenlikte ayrıca Ebru, Hat ve Çini atölyeleri kurulacak.

Çocukların gün boyunca doyasıya eğlenmesinin amaçlandığı şenlikte sürpriz hediyeler ve ücretsiz yiyecek içecek ikramları yer alacak.