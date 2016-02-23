Mağusa’da Kaza

SALAMİS YOLU ÜZERİNDE BULUNAN OKALÜPTÜS AĞAÇLARINA ÇAKILDI.



Öykü Özbulut seyir halinde iken önünde ani fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca bu kez ağaca çarptı.



Saat 13:30 sıralarında Öykü özbulut’un Kullamında bulunan JB O35 plakalı land Rover araç sürücüsü seyir halinde iken önündeki aracın ani fren yapması sonucu kendisi de fren yaparak önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırınca araç sol tarafta bulunan okalüptüs ağacına çarparak durabildi.



Araçta maddi hasar meydana geldi. araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.( M H A ).



Detay Gazetesi

Son Güncelleme: 23.02.2016 18:07