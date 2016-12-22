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22 Aralık 2016 Perşembe 14:25

Mağusa’da Karaya Oturan Gemi…

Doğu Akdeniz kıyılarında hüküm süren kötü hava koşulları nedeniyle Gazimağusa’da bu sabah 04.00 sularında karaya oturan geminin kurtarılma çalışmalarının, hava koşullarının düzelmesinin ardından başlayacağı belirtildi.

Mağusa'da Karaya Oturan Gemi…
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HAVA KOŞULLARI DÜZELİNCE GEMİNİN KURTARILMASINA BAŞLANACAK

Doğu Akdeniz kıyılarında hüküm süren kötü hava koşulları nedeniyle Gazimağusa’da bu sabah 04.00 sularında karaya oturan geminin kurtarılma çalışmalarının, hava koşullarının düzelmesinin ardından başlayacağı belirtildi.

GKK’dan verilen bilgiye göre, Tanzanya bandıralı “Chrisdul” isimli kuru yük gemisi, demirli bulunduğu Gazimağusa önlerinde demirin tutunamaması sonucu karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti ve Liman Başkanlığı personelinin de katılımıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda gemide bulunan 8 personel kurtarıldı.

Açıklamaya göre, bölgede hüküm süren kötü hava koşullarının düzelmesinin ardından Kıyı Emniyeti Müdürlüğü tarafından geminin kurtarılması çalışmalarına başlanacak.

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