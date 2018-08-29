Mağusa’da casus operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da askeri birliğin fotoğrafını çektiği gerekcesi ile tutuklanan zanlı Mehmet Besimoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Löğmen Yücetürk olayla ilgili bulguları aktardı. Yücetürk, zanlı Mehmet Besimoğlu’nun, 28 Ağustos’ta saat 11.00’de, Mağusa Surlariçi’nde Canbulat Müzesi’nin surlarına çıkıp, dijital fotoğraf makinesiyle Mağusa Limanı’nın içinde bulunan askeri birliğin fotoğraflarını çektiği esnada yakalandığını söyledi.

Ruma vermek için çektiğini itiraf etti

Polis, zanlının tasarrufundaki dijital fotoğraf makinesinin içinde, askeri araçları ve personelin fotoğraflarını çektiğinin belirlendiğine değindi. Yücetürk, zanlının askeri birliğin fotoğraflarını bir Rum’a vermek için çektiğini itiraf edip, gönüllü ifade verdiğini söyledi. Yücetürk, zanlının Rum hattının olduğunun belirlendiğini ve Rum şahısla yaptığı telefon görüşmelerinin belirlendiğini anlattı. Polis memuru Yücetürk, zanlının evlerinin arandığını ve birçok cep telefonu, dijital fotoğraf makineleri ve laptopun bulunarak emare alındığını belirtti.

İki gün tutuklu kalacak

Yücetürk, zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını, emarelerin inceleneceğini ve aranan şahıs olduğunu söyleyerek, iki gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.