Mağusa Spor Akademisi, Arter’e Teşekkür Plaketi Takdim Etti

Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e, derneğe yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Lefkoşa, 27 Temmuz 17 : Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e, derneğe yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Arter’i makamında ziyaret eden Ahmet Ogan, Akademiye verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Arter ziyarette yaptığı konuşmada, Mağusa Spor Akademisi’nin her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısını yakından takip ettiklerini, Gazimağusa Belediyesi olarak bugüne kadar yapmış oldukları katkı ve desteğin devam edeceğini söyledi.

Arter, ülkede sporun her kademesinde, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için yapılan tüm faaliyetleri destekleyeceklerinin altını çizerek, bu doğrultuda sporun her kademesinde çalışmalar yürüten Ahmet Ogan’a teşekkür etti.

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