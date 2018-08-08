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Mağusa Mesarya Lıons Kulübü’nden Arter’e Ziyaret

Lefkoşa,8 Ağustos 18 (.): Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği’nin göreve yeni gelen yönetim kurulu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Mağusa Mesarya Lıons Kulübü’nden Arter’e Ziyaret

Lefkoşa,8 Ağustos 18 (.): Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği’nin göreve yeni gelen yönetim kurulu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:59
Mağusa Mesarya Lıons Kulübü’nden Arter’e Ziyaret

Lefkoşa,8 Ağustos 18 (.): Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği’nin göreve yeni gelen yönetim kurulu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Arter ziyarette yaptığı konuşmada, tüm sivil toplum örgütleriyle istişare ederek, Gazimağusa ve ülke için güzel çalışmalar yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.
 
Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Tozan Sarı, yeni yönetim kurulu olarak İsmail Arter’e gerçekleştirdikleri ziyarette, belediyeyle istişare halinde yapmak istedikleri projeler hakkında bilgi vereceklerini kaydetti.

Gazimağusa Limanı’nın temizlenmesiyle ilgili bir proje üzerinde 2 yıldır çalıştıklarını söyleyen Sarı, Avustralya’da uygulanan projede kullanılan aparatın üretimini yaparak belediyeye vereceklerini ifade etti.

Sarı, etkinlikler düzenleyerek elde edilecek gelirle devlet hastanesine kemoterapi cihazı almayı hedeflediklerini belirtti.

(YIL/FEZ) FOTOĞRAFLI


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