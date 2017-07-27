Mağusa Limanında Sri Lankalı Sahte Gemi Mürettebatı

Gazimağusa Limanı’nda demirli M.V.C-Star isimli gemi mürettebatının, önceki gün 17.00 sıralarında gemide yolcu olarak bulunan Sri Lanka vatandaşı 20 kişiyi gemide stajyer tayfa olarak tanıtarak sahte gemici belgelerini görevli muhaceret memuruna ibraz ederek tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Lefkoşa, 27 Temmuz 17 : Gazimağusa Limanı’nda demirli M.V.C-Star isimli gemi mürettebatının, önceki gün 17.00 sıralarında gemide yolcu olarak bulunan Sri Lanka vatandaşı 20 kişiyi gemide stajyer tayfa olarak tanıtarak sahte gemici belgelerini görevli muhaceret memuruna ibraz ederek tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Polis, olayla ilgili olarak mürettebat H.K. (E-43), S.P.S. (E-32) S.M. (E-43), K.S. (E-23), T.G. (E-29), N.D. (E-48), L.M. (E-47), C.W. (E-34), A.S. (E-30) ve gemi sahibi S.T.E’nin (E-49), tutuklandığını açıkladı.

(RU/FEZ)