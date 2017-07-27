Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Temmuz 2017 Perşembe 12:45

Mağusa Limanında Sri Lankalı Sahte Gemi Mürettebatı

Gazimağusa Limanı’nda demirli M.V.C-Star isimli gemi mürettebatının, önceki gün 17.00 sıralarında gemide yolcu olarak bulunan Sri Lanka vatandaşı 20 kişiyi gemide stajyer tayfa olarak tanıtarak sahte gemici belgelerini görevli muhaceret memuruna&nbsp; ibraz ederek tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Mağusa Limanında Sri Lankalı Sahte Gemi Mürettebatı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 27 Temmuz 17 : Gazimağusa Limanı’nda demirli M.V.C-Star isimli gemi mürettebatının, önceki gün 17.00 sıralarında gemide yolcu olarak bulunan Sri Lanka vatandaşı 20 kişiyi gemide stajyer tayfa olarak tanıtarak sahte gemici belgelerini görevli muhaceret memuruna  ibraz ederek tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Polis, olayla ilgili olarak mürettebat H.K. (E-43), S.P.S. (E-32) S.M. (E-43), K.S. (E-23), T.G. (E-29), N.D. (E-48), L.M. (E-47), C.W. (E-34), A.S. (E-30) ve gemi sahibi S.T.E’nin (E-49), tutuklandığını açıkladı.

(RU/FEZ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doktorlara İkinci İş Yasağı… Doktorlara İkinci İş Yasağı…
AMANSIZ HASTALIĞA YENİLDİ! AMANSIZ HASTALIĞA YENİLDİ!
KKTC'den Sürpriz 'Maraş' Kararı KKTC'den Sürpriz 'Maraş' Kararı
Gaü, Karadağ Ve Sırbistan’da Kampüs Açıyor Gaü, Karadağ Ve Sırbistan’da Kampüs Açıyor
Dikkat! Bu Yol Hafta Sonu Trafiğe Kapalı Olacak Dikkat! Bu Yol Hafta Sonu Trafiğe Kapalı Olacak
Trafik Güvenliğiyle İlgili Meclis Komitesi Toplandı Trafik Güvenliğiyle İlgili Meclis Komitesi Toplandı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Doktorlara İkinci İş Yasağı…
Doktorlara İkinci İş Yasağı…

Haberi Oku