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Mağusa Kültür Derneği (mkd) Fotoğraf Kulübü Aktivitelerine “yaşamın İçinde Mustafa Kemal Atatürk Fotoğraf Söyleşisi” İle Devam Ediyor

Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Ekim ayında Mobil Fotoğrafçılık Kursu ve Hasan Bağlar söyleşisi ile aktivitelerine başlayan Mağusa Kültür Derneği (MKD) Fotoğraf Kulübü Kasım ayında, Londra’da yaşayan Kıbrıs asıllı “Mustafa Kemal Atatürk” portföyü ile ün kazanmış Ersoy Emin’i konuk edecek.

Mağusa Kültür Derneği (mkd) Fotoğraf Kulübü Aktivitelerine “yaşamın İçinde Mustafa Kemal Atatürk Fotoğraf Söyleşisi” İle Devam Ediyor

Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Ekim ayında Mobil Fotoğrafçılık Kursu ve Hasan Bağlar söyleşisi ile aktivitelerine başlayan Mağusa Kültür Derneği (MKD) Fotoğraf Kulübü Kasım ayında, Londra’da yaşayan Kıbrıs asıllı “Mustafa Kemal Atatürk” portföyü ile ün kazanmış Ersoy Emin’i konuk edecek.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:25
Mağusa Kültür Derneği (mkd) Fotoğraf Kulübü Aktivitelerine “yaşamın İçinde Mustafa Kemal Atatürk Fotoğraf Söyleşisi” İle Devam Ediyor

Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Ekim ayında Mobil Fotoğrafçılık Kursu ve Hasan Bağlar söyleşisi ile aktivitelerine başlayan Mağusa Kültür Derneği (MKD) Fotoğraf Kulübü Kasım ayında, Londra’da yaşayan Kıbrıs asıllı “Mustafa Kemal Atatürk” portföyü ile ün kazanmış Ersoy Emin’i konuk edecek.

MKD’den verilen bilgiye göre, Ersoy Emin “Yaşamın içinde Mustafa Kemal Atatürk” portföyünü yarın saat 19.00’da MKD dernek binasında sunacak.

Geçtiğimiz yıllarda “Yaşamın içinde Mustafa Kemal Atatürk” portföyü çerçevesinde, İngiltere’nin popüler dergilerinden “The Guardian”a yazar Elif Şafak ile birlikte 7 sayfalık bir makale hazırlayan Ersoy Emin deneyimlerini anlatmak için MKD’de olacak.

Açıklamaya göre, her yaştan dinleyiciye hitap edecek söyleşi –gerçek, samimi, duygu dolu- hikayeler içeriyor. Fotoğrafa ilgi duyan veya insanların yaşam merkezlerindeki Atatürk portrelerini içeren sıra dışı fotoğraflar dizisini merak eden tüm dinleyicilerin katılabileceği söyleşi MKD binasında yarın ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

 (RU/HÖ)             FOTOĞRAFLI

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