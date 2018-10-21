Mağusa Kültür Derneği (mkd) Fotoğraf Kulübü Aktiviteleri Ve Söyleşileri Başlıyor

Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Mağusa Kültür Derneği(MKD) fotoğraf kulübü aktivitelerine başladı. Bu kapsamda her ay düzenlenecek olan fotoğraf söyleşileri de başlıyor.Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mağusa Kültür Derneği çalışma gruplarına fotoğraf kulübünü ekleyerek yeni döneme merhaba dedi. MKD Fotoğraf Kulübü Mobil fotoğrafçılık kursu ile çalışmalarına başladı. Ayrıca fotoğraf kulübü aktiviteleri çerçevesinde makro fotoğrafta uzmanlığı dünyaca kanıtlanmış ödüllü Kıbrıs’lı Fotoğrafçı...



Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Mağusa Kültür Derneği(MKD) fotoğraf kulübü aktivitelerine başladı. Bu kapsamda her ay düzenlenecek olan fotoğraf söyleşileri de başlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mağusa Kültür Derneği çalışma gruplarına fotoğraf kulübünü ekleyerek yeni döneme merhaba dedi.

MKD Fotoğraf Kulübü Mobil fotoğrafçılık kursu ile çalışmalarına başladı. Ayrıca fotoğraf kulübü aktiviteleri çerçevesinde makro fotoğrafta uzmanlığı dünyaca kanıtlanmış ödüllü Kıbrıs’lı Fotoğrafçı Hasan Bağlar’ın katılımı ile ayın fotoğraf söyleşileri başlıyor.

Aylık olarak düzenlenecek bu Fotoğraf söyleşilerinden ilki olacak Hasan Bağlar Söyleşisi Salı günü saat 19:00’da MKD binasında gerçekleştirilecek.

(AK/ŞEB)FOTOĞRAFLI

