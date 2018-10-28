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“mağusa İnisiyatifi Geçiş Noktalarının Açılma Kararını Selamlıyor”

Lefkoşa, 28 Ekim 18 (.): Mağusa İnisiyatifi,  Derinya ve Aplıç geçiş kapılarının açılması kararını selamladığını açıkladı.

“mağusa İnisiyatifi Geçiş Noktalarının Açılma Kararını Selamlıyor”

Lefkoşa, 28 Ekim 18 (.): Mağusa İnisiyatifi,  Derinya ve Aplıç geçiş kapılarının açılması kararını selamladığını açıkladı.

28 Ekim 2018 Pazar 08:35
“mağusa İnisiyatifi Geçiş Noktalarının Açılma Kararını Selamlıyor”
Lefkoşa, 28 Ekim 18 (.): Mağusa İnisiyatifi,  Derinya ve Aplıç geçiş kapılarının açılması kararını selamladığını açıkladı.
İnisiyatif açıklamasında, Ada’nın ve Gazimağusa’nın “bölünmüşlüğünü simgeleyen”, Derinya ve Lefke’yi bölgedeki yalnızlığından kurtaracak Aplıç geçiş noktalarının 12 Kasım 2018 tarihinde açılma kararından duyulan memnuniyet vurgulandı.
Açıklamada, “Mağusa’yı ikiye bölüp geçmişte birçok acıya mekan olmuş bu bölgeyi, barış ve işbirliğinin sembolü yapmaya kararlıyız. Bu konuda geçmişte yaşanan acıların bilinciyle, geleceğe umutlu bakmak istiyoruz” denildi. 
İnisiyatif açıklamasında, açılacak geçiş noktalarının tüm adalıların  sosyal, kültürel ilişkilerini geliştireceği, ekonomik işbirliğini artıracağı ve adaki tüm toplumların barış içinde bir arada yaşamasına önemli katkılar yapacağı vurgulandı.
Açıklamada şöyle denildi: “Geçiş noktaları konusunda verdikleri sözü gerçekleştiren her iki lider; Sayın Mustafa Akıncı ile Sayın Nikos Anastasiadis’e ve gecikmelere rağmen altyapı çalışmalarını tamamlayarak geçişlere hazır hale getirenlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Geçişlerin başlayacağı 12 Kasım Pazartesi günü yüreği bizlerle atan herkesi beraberce geçişleri başlatmak için Derinya geçiş noktasına davet ediyoruz.”
(HÖ)
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