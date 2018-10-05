Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya Ve Maraş Şubeleri Yeni Dönem Kayıtlarına Başlıyor

Lefkoşa, 5 Ekim 18 : Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Sakarya ve Maraş Şubeleri yeni dönem kayıtlarına başlıyor. Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, MGA Sakarya’da; Jimnastik, Zumba, Bilardo, Okçuluk, Basketbol, Kadın El sanatları, fotoğrafçılık, sanata ilk adım, Şiirlerle Büyüsün Çocuklar, Sinema Kulübü kursları; MGA Maraş’ta ise; Jimnastik, Bilardo, Zumba, Kadın El Sanatları, Bağlama Kursu, Satranç kursları yapılacak.Detaylı bilgi için; 0392 365 27 60 numaralı...