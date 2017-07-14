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14 Temmuz 2017 Cuma 07:42

MAĞUSA'YI ÜZEN VEDA!

MAĞUSA'YI ÜZEN VEDA!
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Ateşi yükselen 14 yaşındaki Meryem Uçar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Gazimağusa’dan önceki gün gelen haber bölgede üzüntü yarattı. Henüz 14 yaşında olan epilepsi hastası Meryem Uçar, dün fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre evinde fenalaşan ve ateşi yükselen talihsiz kız, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılsa da burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamamdı.

Kısa süre önce aylık olarak çıkan bir yardım gazetesinin de konu aldığı ve çeşitli yardımlar topladığı Uçar’ın ailesi de zamansız gelen bu acı veda karşısında yıkıldı. Talihsiz kızın dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa’da toprağa verildiği öğrenildi.






Kaynak: Diyalog 
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