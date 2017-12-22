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"MAĞUSA TİCARET VE SANAYİ ODASI: ‘ÇÖZÜME KATALİZÖR’”

MARAŞ’IN “KARŞILIKSIZ AMA KIBRISLI TÜRKLERE DE CAZİP GELECEK ŞEKİLDE İADESİ” YÖNTEMLERİ

"MAĞUSA TİCARET VE SANAYİ ODASI: ‘ÇÖZÜME KATALİZÖR’”

MARAŞ’IN “KARŞILIKSIZ AMA KIBRISLI TÜRKLERE DE CAZİP GELECEK ŞEKİLDE İADESİ” YÖNTEMLERİ

22 Aralık 2017 Cuma 10:24
"MAĞUSA TİCARET VE SANAYİ ODASI: ‘ÇÖZÜME KATALİZÖR’”
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 Güney Kıbrıs’taki “Mağusa EVE” (Ticaret ve Sanayi Odası), Maraş kökenli üç “seçkin kişi” tarafından hazırlanan  “Kapalı Maraş’ın Rumlara verilmesi, kentin iki toplumlu ve federal perspektifle kalkındırılması” yöntemi önerisine destek verdiğini açıkladı,  Rum hükümetini, meclisini, siyasi parti ve kurumlarını öneriyi ileri götürmeye çağırdı.
Politis “İadeyi İleri  Götürün… Mağusa EVE Kapalı Kentle İlgili Öneriyi Destekliyor” başlıklı haberinde, AB’deki eski Rum daimi temsilci emekli büyükelçi Theofilos v. Thefilu, AB Mahkemesi eski yargıcı ve eski Yüksek Mahkeme Yargıcı  Yeorgios K. Arestis ve Yüksek Mahkeme eski Başkanı Dimitrios H. Hacihambis’in önerisini aktardı.
Habere göre, Mağusa EVE (Ticaret Ve Sanayi Odası) yazılı açıklamasında, adı geçen Maraş kökenlilerin, Rum başkan adaylarına anlattığı ve sözde “Maraş Belediyesi”nin de destek verdiği öneriye -“yalnız Maraş  kentine ve Mağusa Kazası’na değil Kıbrıs’ın ve halkının tamamına hizmet edeceğinden”- sahip çıkılmasını ve ileri götürülmesini istedi. 
Önerinin, “kapalı kentin Kıbrıslı Rum sakinlerine iadesi” ile ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararları ve 1979 Doruk Anlaşması’na dayandığına dikkat çekilen açıklamada, “Maraş’ın BM himayesinde yeniden iskanı, ne öteki tarafın herhangi bir talebiyle ne de Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm çerçevesine bağlanmalıdır” denildi.  
Gazete, Mağusa EVE’nin, bu ifade ile Kıbrıs Türk tarafının, Ercan Havaalanı’nın tanınmasına karşılık kapalı kentin açılması tezine karşı olduğunu açıkladığına dikkat çekti.
Açıklamada “İade, en etkin Güven Yaratıcı Önlemdir (GYÖ). Çözüm çabalarına ‘katalizör etkisi’ yapacak, yatırım sermayesi çekecek, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar için istihdam olanağı yaratacak ve Kıbrıs’ın tamamının kalkınması için fırsatlar yaratacak” denildi. 
“Maraş kentinin ve Mağusa bölgesinin üniter şehircilik planlamasının” iki toplumun işbirliğinin ürünü olacağı, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında işbirliği ve güven tesisine yardımcı olacağı görüşü belirtilen açıklamada, “bu inisiyatifin varacağı sonuca bakılmaksızın, 43 yıldır kenara itilmiş olan yerinden edilmişlerin haklarını restore edecek önlemler alınması taleplerini sürdürecektir” ifadesine yer verildi.
Gazete Rum başkan adaylarına anlatıldığına ancak siyasiler tarafından kamuoyu önünde yorumlanmadığına dikkat çektiği öneride, “Maraş’ın iadesinin Kıbrıslı Türklere de cazip gelmesi maksatlı bir dizi teklif de yer aldığını” yazdı. 
Habere göre bu teklifler arasında “Maraş’ın yeniden imarına Kıbrıslı Türklerin  ve Rumların katılması,  Mağusa limanın iki toplum tarafından birlikte işletilmesi ve Mağusa surlarının güneyindeki deniz cephesine marina inşa edilmesi” bulunuyor. 
Ayrıca “iki toplumlu Kıbrıs Araştırmaları Merkezi kurulması, eğitim ve kültür faaliyetleri gerçekleştirilmesi, - BM statüsü altında olsa bile- Maraş’ta Mağusa Surlariçi’ni de kapsayan federal bölge statüsü ile Avrupa müktesebatının uygulanması” öneriliyor.  
Bu çerçevede, diğer küçük AB ülkelerinde olmasına karşın bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta kurulmayan AB kurum ve organlarının Mağusa’ya tesisinin talep edilebileceği savunuluyor. 
“İade sonrasında  ekonomik sürdürülebilir ve kalkınma maksadıyla Mağusa Limanı’nın federal yönetim altına alınması ile Mağusa Federal Bölgesi’nin, eski ve yeni kenti de kapsayacak şekilde surların kuzeyine de genişlemesi” teklif ediliyor. 
“Federasyon başkentinin Mağusa’ya taşınması perspektifi ile federal devlet  kurumlarının bölgeye tesis edilmesi” öneriliyor.   Kurulması önerilen Kıbrıs Araştırmalar Merkezi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, “ortak araştırmalar vasıtasıyla federal duyarlılığın sağlamlaşması maksatlı değerlendirilebileceği” de ifade ediliyor. 
Fileleftheros da haberi “Kıbrıs Sorununun Çözüm İlke ve Katalizörü” başlığıyla okurlarına aktardı. 

Son Güncelleme: 22.12.2017 11:28
Anahtar Kelimeler:
Maraş
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