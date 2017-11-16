MAĞUSA SUSUZ KALDI!

Ana hat üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle Gazimağusa’da su kesintisi yaşanıyor.

Anamur suyunu Gazimağusa’ya taşıyan ana hat üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle Gazimağusa’da su kesintisi yaşanıyor. Yetkili şirketin, ana hattın İskele- Gazimağusa arasındaki kısmında henüz tam olarak tespit edemediği arızadan dolayı Gazimağusa’ya gelen suyu güvenlik amacıyla kestiği bildirildi. Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Şubesi yetkilisi, belediyenin Deniz Suyu Arıtma Tesisi’nden sağladığı su ile bölgelere su dağıtımı yapmaya çalıştıklarını ancak miktarın yeterli olmadığını kaydederek, kesintinin uzun sürebileceği ihtimaline karşı vatandaşların su kullanımında ihtiyatlı olması çağrısı yaptı.