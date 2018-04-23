Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) yardım konseri düzenliyor

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), Gazimağusa Belediyesi işbirliğiyle 28 Nisan Cumartesi akşamı 19:00-20:00 saatleri arasında, Mağusa Suriçi Buğday Camii’nde yardım konseri düzenleyecek.

MASDER’den yapılan açıklamaya göre, konserin tüm geliri Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ne bağışlanacak.

Konserde ilk olarak Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro şarkılar söyleyecek. Daha sonra ise “Maka Rothery-Heran Mirillo-Katie Economidou” üçlüsü sahne alacak.

Yardım Konseri bilet bedeli 20 TL. Biletler, konser öncesi MASDER’den veya konser akşamı Girişte temin edilebilecek. İletişime geçmek isteyenler MASDER’in 0533 876 3118 numaralı telefonundan ilave bilgi alabilecek.