Mağusa Mesarya Lions Kulübü'nden Onkoloji Merkezi'ne bağış

MAĞUSA MESARYA LİONS KULÜBÜ’NDEN DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ ONKOLOJİ MERKEZİ’NE BAĞIŞ

BESİM: “HASTANEYE İSTİHDAM EDİLEN YENİ ONKOLOGLA ONKOLOJİ SERVİSİ DAHA VERİMLİ HALE GELDİ”



Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ne 2 adet infuzyon pompası bağışladı.



Sağlık Bakanı Filiz Besim, bağış sırasında yaptığı konuşmada hastaneye istihdam edilen yeni bir onkologla onkoloji servisinin daha verimli hale geldiğini kaydetti.



Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Filiz Besim, istihdamla daha donanımlı daha iyi hizmet sunmaya başladıklarını ve önümüzdeki sürecin daha sistematik olacağını söyledi.



Sağlık alanında sivil toplum örgütlerinin bağışları ve yardımlarının önemini vurgulayan Besim, gönüllülük esasına dayalı bu yardımların insan sağlığına dokunmasının son derece manidar olduğunu, katkı koyan herkese teşekkür ettiğini belirtti.



GENÇ

Mağusa Mesarya Lions Kulübü Başkanı İbrahim Genç de, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ve Onkoloji bölümünün önemli bir ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunduklarını söyledi.



DİKEY

Tıbbi Onkoloji Bölümü Sorumlu Hekimi Ömer Dikey ise, bağışla Onkoloji bölümünde tedavi alan hastaların hayati bir ihtiyacına cevap verildiğini kaydetti.