MAĞUSA LEMARDA HIRSIZLIK

Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Lemar Alışveriş Merkezi, dün sabah saatlerinde kimliği meçhul maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Alışveriş merkezi içerisine dün saat 04.00 ile 05.00 saatleri arasında giren ve kamera kayıtlarında maskeli olduğu görülen iki şahıs, yardım derneklerine ait 6 tane bağış kutusunun içerisinde bulunan paraları çalarak kayıplara karıştı.Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre zanlılar ayrıca market içerisinden muhtelif sayıda puro ve sigara çaldı. Bağış kutularında bulunan paranın toplam değeri henüz belirlenemezken, miktarın küllüyatlı olduğu tahmin ediliyor.Olayın bilgisine gelmesinin ardından harekete geçen Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, olay yerine giderek incelemede bulundu. Polis paraların sirkat edildiği kutuları emare olarak aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleride bölgede titiz bir araştırma yaptı.Alışveriş Merkezine ait güvenlik kamerası kaydı görüntülerini inceleyen polis, maskeli 2 meçhul şahsın yakalanması için tüm bölgede geniş çaplı aramalar yapıyor. Vatandaşlar ise son zamanlarda benzer olayların arttığından şikayet ederek, yetkililerin artık gerekli önlemleri almasını istedi. Lemar Alışveriş Merkezi’nde bulunan işletmelerde yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.