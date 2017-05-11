Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 09:04

MAĞUSA LEMARDA HIRSIZLIK

MAĞUSA LEMARDA HIRSIZLIK
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Gazimağusa’daki Lemar’a giren maskeli 2 kişi, yardım derneklerine ait 6 tane para kutusunu alarak kayıplara karıştı

Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Lemar Alışveriş Merkezi, dün sabah saatlerinde kimliği meçhul maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Alışveriş merkezi içerisine dün saat 04.00 ile 05.00 saatleri arasında giren ve kamera kayıtlarında maskeli olduğu görülen iki şahıs, yardım derneklerine ait 6 tane bağış kutusunun içerisinde bulunan paraları çalarak kayıplara karıştı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre zanlılar ayrıca market içerisinden muhtelif sayıda puro ve sigara çaldı. Bağış kutularında bulunan paranın toplam değeri henüz belirlenemezken, miktarın küllüyatlı olduğu tahmin ediliyor.

Kutular emare olarak alındı

Olayın bilgisine gelmesinin ardından harekete geçen Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, olay yerine giderek incelemede bulundu. Polis paraların sirkat edildiği kutuları emare olarak aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleride bölgede titiz bir araştırma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkıldı

Alışveriş Merkezine ait güvenlik kamerası kaydı görüntülerini inceleyen polis, maskeli 2 meçhul şahsın yakalanması için tüm bölgede geniş çaplı aramalar yapıyor. Vatandaşlar ise son zamanlarda benzer olayların arttığından şikayet ederek, yetkililerin artık gerekli önlemleri almasını istedi. Lemar Alışveriş Merkezi’nde bulunan işletmelerde yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, yetkilileri göreve çağırdı. 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
MAĞUSA LEMARDA HIRSIZLIK
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIBRISLI TÜRK PROFESÖRÜN BAŞARISI! KIBRISLI TÜRK PROFESÖRÜN BAŞARISI!
“5. İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” 16 Mayıs’ta... “5. İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması”...
Akdoğan Belediyesi “ıı. Emek Festivali” Pazar Günü Yapılacak Akdoğan Belediyesi “ıı. Emek Festivali” Pazar...
Çağdaş Müzik Derneği’nin Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Yararına Düzenlediği Etkinlik Yapıldı Çağdaş Müzik Derneği’nin Hamitköy Dr. Fazıl...
Kültürel Miras Teknik Komitesi Güney’deki İki Köyde Daha Tarihi Camilere Koruma Çalışması Başlattı Kültürel Miras Teknik Komitesi Güney’deki İki...
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin New York Ziyareti… Kayıp Şahıslar Komitesi’nin New York Ziyareti…
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

KIBRISLI TÜRK PROFESÖRÜN BAŞARISI!
Tıp literatüründe yok

Haberi Oku