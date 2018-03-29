Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114845
ALTIN
168.519
DOLAR
3.9638
STERLİN
5.5621
EURO
4.8739
Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu
LEFKOŞA'DA KENEVİR OPERASYONU
20 bin dolarla yurt dışına çıkmaya çalıştı, yakalandı
20 bin dolarla yurt dışına...
UYUŞTURUCUDAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI
UYUŞTURUCUDAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI
KAZADA KUSURLU BULUNDU!
KAZADA KUSURLU BULUNDU!
banner256

MAĞUSA KONFERANSLARI 7 NİSAN’DA

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Başkanı Rifat Yalınç ve yazar Taçgey Debeş, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek 7 Nisan’da yapılacak “Mağusa Konferansları”na davet etti.

MAĞUSA KONFERANSLARI 7 NİSAN’DA

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Başkanı Rifat Yalınç ve yazar Taçgey Debeş, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek 7 Nisan’da yapılacak “Mağusa Konferansları”na davet etti.

29 Mart 2018 Perşembe 18:10
MAĞUSA KONFERANSLARI 7 NİSAN’DA
banner238

MAĞUSA KONFERANSLARI 7 NİSAN’DA

MASDER BAŞKANI RİFAT YALINÇ VE “40 YILLIK YAZILARIM MAĞUSA” İSİMLİ KİTABIN YAZARI TAÇGEY DEBEŞ, GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’İ ZİYARET ETTİ

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Başkanı Rifat Yalınç ve yazar Taçgey Debeş, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek 7 Nisan’da yapılacak “Mağusa Konferansları”na davet etti. 

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette Taçgey Debeş son kitabı olan “40 Yıllık Yazılarım Mağusa” isimli kitabını Başkan İsmail Arter’e takdim etti.

Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Taçgey Debeş’in kitap tanıtımı 4 Nisan Çarşamba 19:30’da Buğday Camii’nde, Başkan İsmail Arter’in konuşmacı olarak katılacağı Mağusa Konferansları etkinliği ise 7 Nisan Cumartesi saat 10.30’da MASDER’in suriçindeki binasında yapılacak. 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ülkede yayımlanan kitapları hem yurt dışından gelen ziyaretçilere verdiğini hem de temsilciliklere gönderdiğini ifade ederek Debeş’i kütüphanelerine yeni bir kitap kazandırdığı için kutladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HÜKÜMET DÖVİZDEKİ ARTIŞA ÖZEL TOPLANTIYLA ÇARE ARAYACAK
HÜKÜMET DÖVİZDEKİ ARTIŞA ÖZEL TOPLANTIYLA ÇARE ARAYACAK
SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI “AFET YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONFERANSI”NA KATILDI
SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI “AFET YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONFERANSI”NA KATILDI
MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇLIK GREVİ DEVAM EDİYOR
MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇLIK GREVİ DEVAM EDİYOR
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE MESLEKİ EĞİTİMLE İŞ İMKANI...
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE MESLEKİ EĞİTİMLE İŞ İMKANI...
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ: “2017’NİN İKİNCİ YARISINA AİT DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÖDENİYOR”
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ: “2017’NİN İKİNCİ YARISINA AİT DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÖDENİYOR”
ŞEHİT İHSAN GÜVEN SALİH TEKKE BAHÇESİ’NE DEFNEDİLECEK
ŞEHİT İHSAN GÜVEN SALİH TEKKE BAHÇESİ’NE DEFNEDİLECEK
Yarın 1 Saat Süreyle Elektrik Olmayacak
Yarın 1 Saat Süreyle Elektrik Olmayacak
HALK DANSLARI FEDERASYONU’NDAN SEMİNER
HALK DANSLARI FEDERASYONU’NDAN SEMİNER
YÜKSEKÖĞRENİM DAİRESİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE AYRILAN KONTENJANLARA BAŞVURULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
YÜKSEKÖĞRENİM DAİRESİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE AYRILAN KONTENJANLARA BAŞVURULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim