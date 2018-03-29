MAĞUSA KONFERANSLARI 7 NİSAN’DA MASDER BAŞKANI RİFAT YALINÇ VE “40 YILLIK YAZILARIM MAĞUSA” İSİMLİ KİTABIN YAZARI TAÇGEY DEBEŞ, GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’İ ZİYARET ETTİ



Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Başkanı Rifat Yalınç ve yazar Taçgey Debeş, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek 7 Nisan’da yapılacak “Mağusa Konferansları”na davet etti.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette Taçgey Debeş son kitabı olan “40 Yıllık Yazılarım Mağusa” isimli kitabını Başkan İsmail Arter’e takdim etti.



Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Taçgey Debeş’in kitap tanıtımı 4 Nisan Çarşamba 19:30’da Buğday Camii’nde, Başkan İsmail Arter’in konuşmacı olarak katılacağı Mağusa Konferansları etkinliği ise 7 Nisan Cumartesi saat 10.30’da MASDER’in suriçindeki binasında yapılacak.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ülkede yayımlanan kitapları hem yurt dışından gelen ziyaretçilere verdiğini hem de temsilciliklere gönderdiğini ifade ederek Debeş’i kütüphanelerine yeni bir kitap kazandırdığı için kutladı.