Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu bugün eylem yapacak

EKOLOJİK TAHRİBAT PROTESTO EDİLECEK



Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Mağusa’da ekolojik tahribat yapıldığı gerekçesiyle bugün Ayluga Göleti-Çanakkale Kulübü önünde eylem yapacak.

Saat 13.30’da başlayacak eylemde basına açıklama da yapılacak.

Güç-Sen, MAKAMER, Bağımsızlık Yolu Mağusa, TDP, Biyologlar Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kültür Derneği ve Bağımsız Çevre Aktivistleri’nden oluşan Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, eylem gerekçelerini, “Özel koruma bölgesinde Çevre Dairesi’nin onayı olmadan yapılan inşaat girişimi”, “bölgedeki ekolojik tahribat” ve “yasal olmayan uygulamalar” olarak duyurdu.

