MAĞUSA İNİSİYATİFİ VE MAĞUSA KENTİMİZ ÖRGÜTÜ, CUMARTESİ DERİNYA KAPISI İÇİN EYLEM YAPACAK

İKİ ÖRGÜT, BASIN AÇIKLAMASIYLA EYLEME KATILMA ÇAĞIRISI YAPTI



“BİZLERİ BİRLEŞTİRECEK TÜM YOLLARI VE KAPILARI HEMEN AÇIN”



Mağusa İnisiyatifi ile Güney Kıbrıs’tan Mağusa Kentimiz Örgütü, cumartesi günü Derinya kapısının iki kesim arasında geçişlere açılması istemiyle düzenleyeceği eyleme katılım çağrısında bulundu.



Mağusa İnisiyatifi ile Mağusa Kentimiz Örgütü, Derinya yolunda 31 Mart’ta saat 10.00’da yapılacak eylemle ilgili olarak, Lefkoşa’da Birleşmiş Milletler kontrolündeki bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde basın açıklaması yaptı.



“İKİYE BÖLÜNMÜŞ, BİR TARAFI CANSIZ BİR KENT”



Mağusa İnisiyatifi adına Okan Dağlı tarafından okunan açıklamada, “Mağusa kenti ikiye bölünmüş ve bir tarafı cansız bir beden olarak bizlerle yaşamaya mahkum edilmiştir. Bunu kabul etmemiz ve onaylamamız mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.



Talebin yolun geçişlere “hemen açılması” olduğu kaydedilen açıklamada, “Bizleri birleştirecek tüm yolları ve kapıları hemen açın” ifadelerine yer verildi.



“İNSANLARIN KENDİNİ KIBRISLI HİSSEDECEĞİ BİR VATAN”



Mağusa Kentimiz Örgütü adına Pavlous Yakovu tarafından okunan açıklamada ise, hedeflerinin insanların kendilerini “Kıbrıslı Türk veya Kıbrıslı Rum olarak değil, Kıbrıslı hissedeceği bir vatan” yaratmak olduğu kaydedildi.



Yetkililerin Derinya yolu üzerinde planlanan çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağı yönünde beyanatlar verdiği göz önünde tutulduğunda eylemin neden yapılacağının sorulması üzerine Yakovu, kapının açılması yönündeki çalışmaların tamamlanacağı beyanatlarını 2015’te duymaya başladıklarını, kendilerinin sınır olmayan bir ülke yaratılmasına ve Maraş’ın 1974’ten önceki yasal sahiplerine iade edilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.