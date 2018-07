Mağusa İnisiyatifi halkı Yunanistan için başlatılan kampanyalara aktif katılmaya davet etti

Mağusa İnisiyatifi, Yunanistan'da yaşanan yangın felaketinden dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını, yapılan ve yapılacak olan yardım kampanyalarını selamladıklarını belirterek, halkı, kampanyalara aktif katılıma davet etti.



Mağusa İnisiyatifi, yaptığı yazılı açıklamada, Adanın içinde bulunduğu iklim ve küresel ısınma dolayısıyla çok büyük bir yangın tehlikesi içinde olunduğunu da ifade ederek, devletin yangın helikopteri alma yükümlülüğünü en kısa zamanda yerine getirmesinin çok önemli bir görev olduğunu kaydetti.



Mağusa İnisiyatifi, açıklamasında, mali yardım ve malzeme yardımı yapılacak kampanyaları da duyurdu. Açıklamada kampanyalar şöyle aktarıldı:



“Médecins du Monde (Doctors of the World) – Dünya Doktorları hesapları:

National Bank of Greece IBAN: GR27 0110 1410 0000 1412 9611 217 / SWIFT/BIC: ETHNGRAA / Branch: KIFISIA 141

Alpha Bank IBAN: GR06 0140 1990 1990 0200 2002 401 / SWIFT/BIC: CRBAGRAAXXX / Branch: VRILISSION 199

Piraeus Bank IBAN: GR03 0172 0180 0050 1800 5706 640 / SWIFT/BIC: PIRBGRAA / Branch: Platea Attikis 2018 / Account holder address: Sapfois 12, Athens, 10553



Hellenic Red Cross (Yunan Kızılhaçı) hesapları:

Eurobank IBAN: GR64 0260 2400 0003 1020 1181 388 / SWIFT/BIC: ERBKGRAAXXX / Branch: KORAI 240 / Account holder Address: Likavittou 1, Athens-Kolonaki, 10672



Rafina-Pikermi Belediyesi Hesapları:

Piraeus Bank ΙΒΑΝ: GR20 0172 1860 0051 8609 2291 418 / SWIFT/BIC: PIRBGRAA / Branch: Rafina 2186 / Account holder address: Arathinidon Alon 12, Rafina, 19009



Lefkoşa için temel yaşam maddeleri bırakılabilecek noktalar: (kıyafet, ayakkabı hijyenik ürünler, ilaç vb.)

CTP Genel Merkez Binası, Lefkoşa, Kaleiçi, (09:00-17:30, 26 Temmuz Cuma 14:00'e kadar) yardımlar Yunanistan'a Limasol üzerinden gönderilecektir.



Londra için temel yaşam maddeleri bırakılabilecek noktalar: (kıyafet, ayakkabı hijyenik ürünler, ilaç vb.)

St Mary’s Hospital — Praed St, Paddington, London W2 1NY — Maternity Ultrasound Reception — Cambridge WingQueen Charlotte Hospital , Du Cane Rd, White City, London W12 0HS- Maternity Ultrasound Reception

Pazartesi – Cuma arası 09:00 ve 16:00’da alınacak.”