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30 Ocak 2017 Pazartesi 08:30

Mağusa Hastahanesi'nde SKANDAL !

Mağusa Hastahanesi'nde SKANDAL !
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Mağusa Hastahanesi'nde SKANDAL !


Gazi Mağusa Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan hasta yakınına "bir bardak sıcak su gidip aldı" diye görevli sarı saçlı asık suratlı hemşire 07:30 sularında kulaklarımla duyduğum şu kelimeleri söyledi: "Bizden izin almadan niye alıyorsun, benim sinirlerimi bozma"

..bunun üzerine hasta yakını yaşlı kadın ağlamaya başlar.. Aldığı sıcak suyu döker. Eksik olsun annen yaşında kadına niye böyle davranın der ve ağlar. Akşamdan beri uykusuz hastasının başında nöbet tutan hasta yakını yaşlı teyzeye devlet memuru hemşirenin yaptığı bu davranışa müdahale ettim düzgün konuşun dedim.. Bana sen ne karışıyorsun git yerine otur dedi.. Gestapo tavrıyla yoğun bakım servisinde terör estiren bu hemşireyi kınıyorum yorumu size bırakıyorum. , ve aynı zamanda bizimle ilgili farklı bir konuda aynı tavırları sergileyen dahiliye doktoru Aysel hanımı da kınıyorum..asli görevleri hastaya hizmet olan ve bunun için maaş alan bu gibi insanlardan hesap soramayan devlet düzenine de lanet olsun diyorum... Görevini layıkıyla yapan Ayşe ve Ziynet hemşireler gibi hemşireleri ve doktorları tenzih ederek ve onların affına sığınarak söylüyorum..YORUM sizin





 


Kaynak:Halkın Sesi Kıbrıs
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