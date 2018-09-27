Mağusa halkı üst geçit bekliyor!

Ergün YAHAT

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Doğu Akdeniz Üniversitesi üstgeçidi bundan bir ay önce trafik kazasına maruz kalmış ardından kazanın olduğu gün üstgeçit 2 günde sökülüp ve bugüne kadar hala daha yerine monte edilmemesi çevre halkı tarafından tepki ile karşılandı.

DAÜ okullarını birbirine bağlayan üstgeçidin yerine takılmaması sonucu öğrenciler Gazimağusa Lefkoşa anayolunu yaya olarak geçmek zorunda kalıyorlar. Veliler, çocuklarının her gün tehlike altında olan o yoldan mecburi geciş yapmak zorunda olduğunu belirterek, hangi asırda yaşadıklarını bir türlü kavrayamadıklarını, yetkililerin bir aydır bir üst geçidi tamir edememelerini anlamlandıramadıklarını da kaydettiler.