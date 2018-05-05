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Mağusa gelişim akademisi ile sokak hayvanlarına yardım gönüllüleri, sokak hayvanları yararına kermes düzenledi

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) ile Sokak Hayvanları Yardım Gönüllüleri işbirliğinde sokak hayvanları yararına bir kermes düzenlendi.

Mağusa gelişim akademisi ile sokak hayvanlarına yardım gönüllüleri, sokak hayvanları yararına kermes düzenledi

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) ile Sokak Hayvanları Yardım Gönüllüleri işbirliğinde sokak hayvanları yararına bir kermes düzenlendi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:37
Mağusa gelişim akademisi ile sokak hayvanlarına yardım gönüllüleri, sokak hayvanları yararına kermes düzenledi

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) ile Sokak Hayvanları Yardım Gönüllüleri işbirliğinde sokak hayvanları yararına bir kermes düzenlendi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, MGA’da 10:00 ile 18:00 saatleri arasında düzenlenen kermeste geliri sokak hayvanlarının bakımında kullanılmak üzere duyarlı kişilerin bağışta bulunduğu 2.El Eşya, Kitap, Çanta, Takı satışı yapıldı. Kermesten elde edilecek gelir, hem sokakta yaşayan hayvanlar için hem de Gazimağusa Belediyesi’nin Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakımları belediye tarafından yapılan köpeklerin yem ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında katkı sağlayacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, MGA ve sokak hayvanlarına yardım gönüllülerinin sokak hayvanlarına yardım amacıyla güzel bir etkinlik yaptığını ifade ederek, daha önce de pekçok kez gerçekleştirdikleri etkinliğe halkın ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Başkan Arter, sokak hayvanlarının hem bakımı hem beslenmesinin kendileri için önemli olduğunu, Gazimağusa’da geçen yıl hayata geçirdikleri KKTC’nin en konforlu ve donanımlı Hayvan Barınağı’nın faaliyette olduğunu ifade ederek, bunun yanında kent içinde yaşayan sokak hayvanlarına yem ve su verilmesi hizmeti de verdiklerini belirti.

Sokak Hayvanlarına Yardım Gönüllüleri üyesi Nahide Atay Sokak Hayvanlarına Yardım gönüllüleri olarak 7.sini düzenledikleri etkinliği her yıl 2 kez yaptıklarını, etkinlikten elde edilen gelirin tamamının hem sokakta yaşayan havanlar hem de belediyenin bünyesindeki barınakta kullanıldığını ifade etti.

Satışı yapılan eşyaların Gazimağusa halkı tarafından bağışlandığını, halkın dikkatini daha çok çekmek ve farkındalık yaratmak adına etkinliği Salamis yolunda yaptıklarını ifade eden Atay, bundan sonra da etkinliği düzenlemeye devam ederek sokak hayvanlarına yardım konusunda halkın duyarlılığını artırıp desteğini daha çok almak istediklerini belirtti.

Atay, göreve geldiği günden beri etkinliğe büyük destek veren Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

Son Güncelleme: 05.05.2018 16:55
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