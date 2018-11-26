Mağusa derbisi Çanakkale’nin

K-Pet Birinci Ligde Çanakkale kendi sahasında Dumlupınar’ı 2-1 mağlup etti.Dumlupınar’da Mustafa Çelik ikinci yarının hemen başında kırmızı kart gördü.Dk.11:Sağ kanattan yapılan ortaya Berke arka direkte kafayı vurdu fakat top kalecide kaldı.
Dk.23:Sağ kanattan gelen ortaya Uvanç Topla buluştu,Uvanç geriden gelen Ali’ye topu bıraktı oda ceza sahası çizgisinden vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0
Dk.60:Sağ kanattan Emir ortasına ceza sahasında kafayı vuran Turgut skoru eşitledi.1-1
Dk.63:Ceza sahasına sağdan yerden ortaya arka direkte Turgut dokunamadı.
DK.70:Uvanç’ın ön direğe ortasında Selçuk kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.2-1
Karşılaşmada başka gol olmazken maç 2-1 sona erdi.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çanakkale maçtan 3-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla kapadı.