MAĞUSA'DA VAHŞET!



Mağusa Yenişehir bölgesinde öldürülen 2 köpek yavrusu poşete konularak sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverin bahçesine bırakıldı. Gün boyu sosyal medyada paylaşılan fotoğraf pek çok hayvanseverin tepkisine yol açtıMağusa’da dün hayvan vahşeti yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlendiği düşünülen iki köpek öldürülerek poşete konuldu. Yenişehir bölgesinde meydana gelen üzücü olayın fotoğrafları dün gün boyu sosyal medyada paylaşıldı. Olay hayvan severler tarafından tepki toplarken, yaşanan bu vahşeti paylaşımda bulunan “Altın Patiler Derneği” ve pek çok hayvan sever olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını istiyor.Altın Patiler Derneği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Yenişehir bölgesinde sokak hayvanlarını besleyen bir hayvan severin evinin önünden ilk önce kimliği belirsiz kişiler tarafından mama kaplarının toplandığı, ardından zehirlenerek öldürüldüğü düşünülen iki köpeğin poşete konularak tehditvari bir şekilde hayvan severin evinin bahçesine bırakıldığı açıklandı.Havadis